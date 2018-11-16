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Brezilya'nın yeni dışişleri bakanı: İklim değişikliği Marksist bir komplo

DÜNYA HABERLERİ  | 16.11.2018 13:55 | Son Güncelleme

Brezilya'nın yeni Dışişleri Bakanı Ernesto Araújo, iklim değişikliğini 'Çin'in önünü açmak için uydurulmuş Marksist bir komplo' olarak değerlendirdi.

Brezilya'nın yeni dışişleri bakanı: İklim değişikliği Marksist bir komplo

Brezilya'da geçtiğimiz günlerde yapılan seçimleri kazanan aşırı sağcı Jair Bolsonaro, Donald Trump hayranlığıyla da bilinen Araújo'yu Dışişleri Bakanlığı'na atadı.

Brezilya Devlet Başkanlığı'na seçilen Sosyal Liberal Partinin (PSL) adayı aşırı sağcı Jair Bolsonaro'nun zafer kutlamaları yapıyor.

Araújo'nun kişisel blogunda yazdığı yazılar ise ülkede gündem yarattı.

Araújo, blogunda amacını, "Brezilya'ya ve dünyaya kendilerini küreselleşme ideolojisinden kurtarmaları için yardım etmek olarak" tanımladı.

İklim bilimini yalnızca bir 'dogma' olarak gördüğünü belirten Araújo, iklim değişikliğinin 'kültürel Marksistler' tarafından Çin'in önünü açmak için uydurulmuş bir komplo olduğunu vurguladı.

51 yaşındaki Araújo, merkez sol İşçi Partisi'nin üremeyi, klimaları, kırmızı eti kriminalize ettiğini ve evrendeki her bebeği karbon emisyonlarını artıran bir risk olarak gösterdiğini öne sürdü.

Brezilya, 1992 yılında uluslararası toplumun sera gazı emisyonlarını düşürmeyi tartışmak için bir araya geldiği ilk ülkeydi. Brezilyalı diplomatlar, 2015'te yapılan Paris İklim Anlaşması'nda zengin ve fakir ülkeler arasında köprü olmak konusunda önemli bir rol oynamışlardı.

Aşırı sağcı Bolsonaro, geçtiğimiz ay yapılan seçimlerde 57.7 milyon oy alarak devlet başkanlığına seçilmişti.
Trump yönetimine yakınlığıyla bilinen Bolsonaro hükümetinin ülke tarihindeki en sağcı hükümetlerden biri olması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump da iklim değişikliği ve küresel ısınmanın bir aldatmaca olduğunu iddia etmiş ve göreve geldikten sonra ülkesini Paris İklim Anlaşması'ndan çektiğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
brezilya Dışişleri Bakanı markisist komplo iklim değişikliği

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
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