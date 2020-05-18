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Brezilya vaka sayısında İtalya'yı geçti

DÜNYA HABERLERİ  | 18.05.2020 10:34 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınında vaka ve ölü sayısı tüm dünyada artmaya devam ediyor. Son verilere göre; dünya genelinde vaka sayısı 4 milyon 805 bini hayatını kaybedenlerin sayısı da 316 bini geçti. Öte yandan; Brezilya'da kısa sürede artan vaka sayısı İtalya'yı geride bıraktı. Ayrıca ülkede son 24 saatte 485 ölüm yaşandı.

Brezilya vaka sayısında İtalya'yı geçti

''Worldometer'' internet sitesinde yer alan son bilgilere göre, küresel salgında vaka sayısı 4 milyon 805 bin 229, hayatını kaybedenlerin sayısı da 316 bin 732 olarak belirtiliyor.

Koronavirüsten iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 860 bin 56 kişi.

Brezilya'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 485 artarak 16 bin 118'e yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı ise 241 bin 80'e yükseldi.

Brezilya bildirdiği vaka sayısı ile koronavirüsün Avrupa'da en çok vurduğu ülkelerden biri olan İtalya'yı geride bıraktı.

Yeni normale alışmaya çalışan İtalya'da şu an, 225 bin 435 vaka bulunuyor.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da 31 bin 908.

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