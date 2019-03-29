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Brezilya'da Atak helikopteriyle gösteri uçuşu yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 22:36 | Son Güncelleme

Brezilya'da Atak helikopteriyle gösteri uçuşu yapıldı

Latin Amerika'nın en büyük savunma sanayi fuarı LAAD'da görücüye çıkacak T129 Atak helikopteri ile Brezilya'da gösteri uçuşu gerçekleştirildi.

Rio de Janiero kentindeki fuara katılmak üzere Brezilya'ya getirilen T129 Atak helikopteriyle ilk uçuş gösterisi, 26 Mart'ta, Sao Paulo'daki Forte Ricardo Kirk Kara Havacılık Komutanlığında yapıldı.

Ardından dün başkentteki Brasilia Askeri İtfaiye Merkezi Operasyonel Havacılık Bölümünde de tekrarlanan gösteriyi, Brezilya Deniz Kuvvetlerinden Koramiral Alte Ganier ve Brezilya Genelkurmay Başkanlığı Lojistik ve Mobilizasyon Başkanı Tümgeneral Douglas Bassoli izledi.

Ganier ve Bassoli'ye, Türkiye'nin Brasilia Büyükelçisi Murat Yavuz Ateş eşlik ederken, TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Tamer Özmen, T129 Atak helikopteri hakkında bilgi verdi.

- Atak helikopteri yabancı diplomatlara ve askerlere tanıtıldı

Gösterilerin ardından Türkiye'nin Brasilia Büyükelçiliğinin bahçesine indirilen T129 Atak helikopterini, büyükelçi Ateş, askeri ataşe Serdar Apaydın ve elçilik personeli karşıladı.

Ateş'in ev sahipliğinde verilen resepsiyonda, Atak helikopteri, ülkedeki yabancı diplomatlara ve askeri ataşelere tanıtıldı.

Büyükelçilik bahçesinde özel ışıklandırmayla sergilenen helikopter, konukların beğenisini kazandı.

Atak helikopteri, 2-5 Nisan tarihlerinde Rio de Janeiro kentinde yapılacak Latin Amerika'nın en büyük savunma sanayi fuarı LAAD'da görücüye çıkacak.

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T129 ATAK Helikopteri Brezilya'da

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