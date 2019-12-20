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Brezilya'da Devlet Başkanı'nın oğlunun mülklerine yolsuzluk baskını düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 11:24 | Son Güncelleme

Devlet Başkanı Jair Bolsonaro senatör oğlu Flavio Bolsonaro'nun, Rio'da sahibi olduğu çikolata dükkanı dahil mülkleri aracılığıyla kamu fonlarını yasa dış kullandığı iddia ediliyor

Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun senatör oğlu Flavio Bolsonaro'nun, Rio'da sahibi olduğu çikolata dükkanı dahil mülkleri aracılığıyla kamu fonlarını yasa dışı kullandığı iddia ediliyor.

BBC'nin haberine göre, bu hafta Flavio Bolsonaro'nun çikolata dükkanının yanı sıra 23 özel mülke yolsuzlukla mücadele müfettişlerince baskın düzenlendi.

Baskın yapılan özel mülkler arasında Flavio Bolsonaro'nun eski danışmanları ve Devlet Başkanı Bolsonaro'nun eski eşinin aile üyelerine ait olanların bulunduğu belirtildi.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken, "Sadece şahsımla ilgili sorulara cevap verebilirim." diye konuştu.

Rio'da 2003-2018 yıllarında eyalet yönetiminde görev yapan Flavio Bolsonaro, YouTube'da yayınladığı videoda, basında çıkan haberleri yalanlayarak "Şimdi karım ile kendi kaynaklarımızla satın aldığımız çikolata dükkanına saldırıyorlar. Eğer para aklamak isteseydim, ana firma ve denetçiler tarafından dışarıdan kontrole tabi bir işletme açar mıydım?" ifadesini kullandı.

Yürütülen soruşturmada, var olmayan elemanların maaşlarını yönlendirme ve Copacabana'da iki lüks dairenin satın alınmasıyla para aklama iddiaları araştırılıyor.

Flavio Bolsonaro'nun avukatı Frederick Wassef'in, Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi'nden soruşturmayı iptal etmesi talebinde bulunduğu belirtildi.

Rio eyalet savcılığından yapılan açıklamada da eski yardımcısı Fabricio Queiroz'un, "hayalet işçilerin" ödemeleri konusunda Flavio Bolsonaro'ya yardımcı olduğundan şüphelenildiği ifade edildi.

- Devlet Başkanı babasının kurduğu partinin başkan yardımcısı olacak

Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, oğlu Flavio Bolsonaro'nun geçen ay kurduğu Brezilya İçin İttifak Partisinde başkan yardımcısı olacağını açıklamıştı.

Jair Bolsonaro, partinin kurucusuyla kampanya fonlarının kontrolü konusunda yaşadığı anlaşmazlık üzerine geçen ay sağcı Sosyal Liberal Parti'den (PSL) ayrılmıştı.

Bolsonaro, başkent Brasilia'da yüzlerce kişinin katılımıyla yeni kurduğu Brezilya İçin İttifak Partisinin tanıtımını yapmıştı. Brezilya Devlet Başkanı, yeni partisinin yolsuzlukla mücadele edeceği ve Hristiyan değerlerini yücelteceği sözünü vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
brezilya Flavio Bolsonaro Jair Bolsonaro Yolsuzluk

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