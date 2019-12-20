Brezilya'da Devlet Başkanı'nın oğlunun mülklerine yolsuzluk baskını düzenlendi

Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun senatör oğlu Flavio Bolsonaro'nun, Rio'da sahibi olduğu çikolata dükkanı dahil mülkleri aracılığıyla kamu fonlarını yasa dışı kullandığı iddia ediliyor.

BBC'nin haberine göre, bu hafta Flavio Bolsonaro'nun çikolata dükkanının yanı sıra 23 özel mülke yolsuzlukla mücadele müfettişlerince baskın düzenlendi.

Baskın yapılan özel mülkler arasında Flavio Bolsonaro'nun eski danışmanları ve Devlet Başkanı Bolsonaro'nun eski eşinin aile üyelerine ait olanların bulunduğu belirtildi.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken, "Sadece şahsımla ilgili sorulara cevap verebilirim." diye konuştu.

Rio'da 2003-2018 yıllarında eyalet yönetiminde görev yapan Flavio Bolsonaro, YouTube'da yayınladığı videoda, basında çıkan haberleri yalanlayarak "Şimdi karım ile kendi kaynaklarımızla satın aldığımız çikolata dükkanına saldırıyorlar. Eğer para aklamak isteseydim, ana firma ve denetçiler tarafından dışarıdan kontrole tabi bir işletme açar mıydım?" ifadesini kullandı.