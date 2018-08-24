Brezilya’da kızamık salgını

SAO PAULO (AA) - Brezilya Sağlık Bakanlığı, ülkedeki kızamık salgınına rağmen 4 milyondan fazla çocuğun halen aşı olmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yıl başından bu yana bin 380 kişinin kızamık hastalığına yakalandığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığının salgını önlemek için başlattığı 1-5 yaş arası çocukların aşı olmasını öngören programa katılımın az olduğu, 4,1 milyon çocuğun halen aşı olmadığı kaydedildi.

Şimdiye kadar hastalık nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği, salgının en çok Venezüela sınırındaki Roraima ve Amazonas eyaletlerinde görüldüğü belirtildi.

Venezuela'da ekonomik ve siyasi kriz nedeniyle sağlık hizmetlerinin aksadığı, bir milyondan fazla kişinin komşu ülkelere kaçtığı ifade ediliyor.

