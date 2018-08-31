SAO PAULO (AA) - Brezilya'da kızamık salgını nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.
Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede yıl başından bu yana bin 500 kişinin kızamık hastalığına yakalandığı, şu ana kadar 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Bakanlık, geçen hafta salgını önlemek için başlattığı 1-5 yaş arası çocukların aşı olmasını öngören programa katılımın düşük kaldığı, 4,1 milyon çocuğun aşısının yapılamadığını duyurmuştu.
Salgının, en çok Venezuela sınırındaki Roraima ve Amazonas eyaletlerinde görüldüğü belirtiliyor.
Venezuela'da ekonomik ve siyasi kriz nedeniyle sağlık hizmetlerinin aksadığı, bir milyondan fazla kişinin komşu ülkelere kaçtığı ifade ediliyor.
Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın
Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması: Büyük hayal kırıklığına uğradım!
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı kim olacak? Binali Yıldırım iddiası
Ünlü iş adamı küçük erkek çocuklarla yakalandı
Marketlerde büyük oyun! Ürünlerin gramajına dikkat
Venezuela halkı Kolombiya'ya kaçıyor! O anlar böyle görüntülendi
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, sosyal medya yıkıldı
Çocuk parkına ateş açıldı: 2'si çocuk 3 yaralı
İYİ Parti'de peş peşe istifalar!
Günün en acı haberi! Anne ve karnındaki bebeği, taburcu oldukları gün öldü
Ünlülerin çıplak fotoğrafları internete sızdıran hacker yakalandı
Dünyanın en sağlam telefonu açıklandı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum