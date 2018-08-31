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Brezilya’da kızamık salgını

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 09:49 | Son Güncelleme

Salgın nedeniyle 7 kişi yaşamını yitirdi

SAO PAULO (AA) - Brezilya'da kızamık salgını nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede yıl başından bu yana bin 500 kişinin kızamık hastalığına yakalandığı, şu ana kadar 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bakanlık, geçen hafta salgını önlemek için başlattığı 1-5 yaş arası çocukların aşı olmasını öngören programa katılımın düşük kaldığı, 4,1 milyon çocuğun aşısının yapılamadığını duyurmuştu.

Salgının, en çok Venezuela sınırındaki Roraima ve Amazonas eyaletlerinde görüldüğü belirtiliyor.

Venezuela'da ekonomik ve siyasi kriz nedeniyle sağlık hizmetlerinin aksadığı, bir milyondan fazla kişinin komşu ülkelere kaçtığı ifade ediliyor.

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