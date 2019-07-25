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Brezilya'da sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 11'e çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 09:10 | Son Güncelleme

Brezilya'da sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 11'e çıktı

SAO PAULO (AA) - Brezilya'nın kuzeydoğusunda şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında 11 kişi hayatını kaybetti.

İtfaiye yetkilileri, Pernambuco eyaletinin Recife, Olinda ve Abreu ve Lima kentlerindeki etkili yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında yaşamını yitirenlerin sayısının 11'e yükseldiğini, en az 7 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Yetkililer, kaybolan 6 kişiden halen haber alınamadığını aktardı.

Sellerin etkili olduğu bölgelerde bazı resmi kurumlarla okullar tatil edildi.

Recife kentinde, geçen ay şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 9 kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
brezilya Recife kenti Sel ve heyelan sel ve toprak kayması

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