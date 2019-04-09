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Brezilya'da şiddetli yağışlar 3 can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 17:40 | Son Güncelleme

Rio de Janeiro'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle şehrin birçok yeri sular altında kalırken, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü

RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle birçok yerin sular altında kaldığı ve ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü bildirildi.

İtfaiyeden yapılan açıklamada, şiddetli yağışların neden olduğu sel sularının getirdiği çamurun altında kalan 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise sel sularında boğulduğu bilgisi paylaşıldı.

Rio de Janeiro Belediye Başkanı Marcelo Crivella, şiddetli yağışların etkisiyle kentin bir "kriz" aşamasında olduğunu belirtti.

Kentte bugün eğitime ara verildiğini bildiren Crivella, halka mümkün olduğunca evlerinden çıkmamaları uyarısında bulundu.

Sağanak nedeniyle sokakları basan suyun arabaları sürüklediği, ağaçları devirdiği bildirildi.

Kentin taşkın riski olan en az 21 bölgesinde sirenler çalarken, halk önceden belirlenmiş güvenli alanlara taşınması konusunda uyarıldı.

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