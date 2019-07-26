RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya'da Yüksek Mahkeme, ülkenin güneybatısındaki Parana eyaleti açıklarında mahsur kalan İran'a ait iki kargo gemisine yakıt sağlanmasını öngören ilk derece mahkeme kararını onadı.

Yüksek Mahkeme, Brezilya'dan İran'a ithal gıda ürünleri götürmek üzere gelen ancak ABD'nin yaptırım listesinde olduğu için yakıt ikmali yapılamadığından haziran ayından bu yana ülke kara sularında mahsur kalan iki gemiye yakıt sağlanmasına karar verdi.

Eyalet mahkemesinin kararını onaylayan Yüksek Mahkeme ayrıca devlet petrol şirketi Petrobras'ın gemilere yakıt ikmali yapması gerektiğine hükmetti.

Brezilya Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, tüm tarafların mahkemenin kararına uyması gerektiğini belirtti.

- İran, eyalet mahkemesine dava açmıştı

Petrobras, yaptırım listesindeki gemilere petrol aktarılmasının ABD'nin İran yaptırımlarını ihlal edeceği ve şirketi uluslararası risk altına sokacağı gerekçesiyle gemilere yakıt sağlamayı reddetmişti.

İran, söz konusu tedbirin uluslararası ticaret kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle şirket aleyhine eyalet mahkemesine dava açmıştı.