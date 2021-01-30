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  4. Brezilya’daki Dünya Kupası stadı alev alev yandı

Brezilya’daki Dünya Kupası stadı alev alev yandı

30.01.2021 22:35 | Son Güncelleme:
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Brezilya’da 2014 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan Fortaleza kentindeki Arena Castelao Stadı’nda yangın çıkması sonucu stadın bir bölümünde büyük hasar meydana geldi.Brezilya’nın kuzeydoğusunda bulunan Fortaleza kentinde, 2014 Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapan Arena Castelao Stadı’nda yerel futbol takımları Floresta ile Mirassol arasında oynanan Brezilya D Serisi Ligi final maçı sırasında yangın çıktı.

Brezilya’da 2014 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan Fortaleza kentindeki Arena Castelao Stadı’nda yangın çıkması sonucu stadın bir bölümünde büyük hasar meydana geldi.

Brezilya’nın kuzeydoğusunda bulunan Fortaleza kentinde, 2014 Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapan Arena Castelao Stadı’nda yerel futbol takımları Floresta ile Mirassol arasında oynanan Brezilya D Serisi Ligi final maçı sırasında yangın çıktı. Teknik ekibin yayın hazırlıkları yaptığı sırada elektrik kablosunun kısa devre yapması nedeniyle çıkan yangın hızla büyüdü. Yangın sonucu stadın bir bölümünde büyük çaplı hasar meydana geldi.

Yangının, tesislerde antrenman yapan çocukların bulunduğu soyunma odalarına da ulaşması ile bazı çocukların yoğun duman nedeniyle nefes almakta zorlandığı ancak kimsenin yaralanmadığı bildirildi.

Fortaleza İtfaiyesi’nin ilk belirlemelerine göre, stadın altı kısmından yükselen ve stadyumun dışından da görülen yangın kontrol altına alındı.

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