Brezilya'daki şiddetli yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısı arttı

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentini 8 Nisan Pazartesi gününden beri etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a çıktı.

Rio de Janeiro eyalet yönetiminden yapılan açıklamada, kentin güney ve batı bölgelerinde etkili olan yoğun yağışların neden olduğu sel nedeniyle hayatını kaybedenlerinin sayısının 10'a yükseldiği, bin 200 kişinin evlerinden tahliye edildiği, 220 kişinin evsiz kaldığı bildirildi.

Rio de Janeiro itfaiyesinden yapılan açıklamada ise bir taksi içinde yağmurdan kaçmaya çalışan bir büyükanne, torunu ve taksi şoförü ile farklı bölgelerde üç kişinin sel sularında boğulduğu, sel sularının getirdiği çamur altında kalan üç kişinin öldüğü, bir kişinin ise elektrik çarpması sonucu yaşamını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Rio de Janeiro Belediye Meclisi, şiddetli yağışlar nedeniyle şehrin en yüksek ölçekte, 3. seviye "kriz" aşamasında olduğunu duyurdu.

Okulların eğitime ara verdiği kentte halkın mecbur kalmadıkça bulundukları yerleri terk etmemesini tavsiye eden Belediye Meclisi, şiddetli yağmurlar süresince kentteki 36 farklı bölgede 59 kere sirenlerin çaldığını açıkladı.