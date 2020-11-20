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Brezilya’daki süpermarkette siyahi bir adam dövülerek öldürüldü

20.11.2020 20:56 | Son Güncelleme:
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Brezilya’daki bir süpermarkette görevli güvenlik görevlisi ile sivil giyimli askeri polis, siyahi bir adamı döverek öldürdü.Brezilya’nın Porto Alegre kentinde bulunan Fransız süpermarket zinciri Carrefour’da görevli bir güvenlik görevlisi ile sivil giyimli bir askeri polis, 40 yaşındaki Joo Alberto Silveira Freitas’ı döve döve öldürdü.

Brezilya’daki bir süpermarkette görevli güvenlik görevlisi ile sivil giyimli askeri polis, siyahi bir adamı döverek öldürdü.
Brezilya’nın Porto Alegre kentinde bulunan Fransız süpermarket zinciri Carrefour’da görevli bir güvenlik görevlisi ile sivil giyimli bir askeri polis, 40 yaşındaki Joo Alberto Silveira Freitas’ı döve döve öldürdü. Olayın ardından markete Mobil Acil Bakım Servisi’nden (Samu) bir ekip gelerek, Freitas’a müdahalede bulundu. Freitas, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Carrefour tarafından yapılan açıklamada, olaya ilişkin sıkı bir iç soruşturma başlatıldığı aktarılırken, sorumluların hukuken cezalandırılması için önlemler alındığı ifade edildi. Açıklamada, Freitas’ın dövülerek hayatını kaybettiği doğrulandı. Carrefour, olaya karışan güvenlik görevlisini işten çıkardığını aktardı.
Saldırganlar, Rio Grande do Sul eyalet polisi tarafından gözaltına alındı. Polis tarafından yapılan açıklamada, sivil kıyafetli olan saldırganın askeri polis olduğu diğerinin ise süpermarkette güvenlik görevlisi olarak çalıştığı aktarıldı. Polis, olayın kurban ile bir süpermarket çalışanı arasında çıkan tartışmadan sonra başladığını ve kurbanın güvenlik görevlilerini aramaya çalışanı işçiyi tehdit etmesi ile patlak verdiğini ifade etti.
Sosyal medyada öfkeye neden olan cinayet, toplumda hala var olan ırkçılığı yansıtmayı amaçlayan “Ulusal Siyahi Farkındalık Günü” arifesinde yaşandı.

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