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Brezilya'dan Venezuelalı üst düzey yetkililere yaptırım

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 18:48 | Son Güncelleme

Brezilya'dan Venezuelalı üst düzey yetkililere yaptırım

Brezilya Dışişleri Bakanlığınca, Venezuela'daki iç politika uygulamaları gerekçe gösterilerek, üst düzey Venezuelalı yetkililere ülkeye giriş yasağı getirildiği duyuruldu.

El Nacional'in haberine göre, Brezilya, Venezuela'da devam eden iç politikalardaki karışıklıklar ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ikinci dönemini tanımayan Lima Grubu'nun önerileri doğrultusunda, Venezuelalı üst düzey yetkililere Brezilya'ya giriş yasağı kararı çıkarttı.

Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, listenin sürekli yenileneceği ve gelişmelerin dikkatle izleneceği belirtildi.

Brezilya Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo, konuya ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun bir tercihte bulunması gerektiğini ifade ederek, "Bir yandan Guaido'nun anayasal hükümeti, öbür tarafta Maduro rejimi. İnsan özgürlüğünü ve saygınlığını savunanlar için tek bir seçenek var, o da Maduro'nun olmadığı bir seçenek." paylaşımında bulundu.

Venezuela'daki krize çözüm bulmak amacıyla 2017'de kurulan Lima Grubu, Maduro'nun ikinci dönemini tanımıyor.

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