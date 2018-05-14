Brezilyalı fenomen ölümün kıyısından döndü! Kilo kaybettikçe takipçi kazandı

156 kilo ağırlığında Morbid obez olan Jessica Valitutto, yaşadığı değişimi instagram sayfasında takipçileriyle paylaşıyor.

Ameliyattan sonra kendine bir antrenör tutan ve kilo kaybına yardımcı olmak için düşük karbonhidratlı bir diyete başlayan Jessica, 88 kilo verdi.

Ameliyat olmam her şeyi çözmüyordu ama pes de etmemem gerekiyordu diyen Jessica, 'eğer işi yarıda bırakırsam, her şeyi silbaştan yaşamak zorundaydım.

Bu yüzden hedefime odaklandım. Ve şimdi yeni hayatımı instagram takipçilerimle paylaşıyor benim gibi olan birçok kişiye ulaşmak istiyorum. Değişim için mucize beklemeyin. Her şey sizin tavrınızla değişecek. Hayatınız bu yükten daha fazlası. Hayat büyük bir hediye. Sevinçle, özveriyle, zevkle yaşayın'' diye konuşuyor.

BARIATRİK CERRAHİ NEDİR?

Bariatrik cerrahi, kilo kaybı operasyonlarına verilen isimlerin tümüdür. Egzersiz ve diyet tek başına sıklıkla, aşırı obeziteye sahip kişileri etkili bir şekilde tedavi edemez. Bariatrik cerrahi, bu kişilerin kilo vermelerine yardımcı olmak için yapılan bir ameliyattır. Kanıtlar, özellikle operasyondan sonra sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleri ile birleştiğinde, bariatrik cerrahinin şiddetli obezite hastalarında ölüm oranlarını düşürebileceğini önermektedir.