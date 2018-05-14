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Brezilyalı fenomen ölümün kıyısından döndü! Kilo kaybettikçe takipçi kazandı

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK HABERLERİ  | 14.05.2018 16:37 | Son Güncelleme

Morbid obez Brezilyalı blogcu ve instagram fenomeni Jessica Valitutto, 88 kilo verdikten sonra neredeyse tanınmaz hale geldi. Instagram hesabında öncesi ve sonrası fotoğraflarını yayınlayan Jessica, bu sayede 1 milyona yakın takipçi kazandı.

Brezilyalı fenomen ölümün kıyısından döndü! Kilo kaybettikçe takipçi kazandı

156 kilo ağırlığında Morbid obez olan Jessica Valitutto, yaşadığı değişimi instagram sayfasında takipçileriyle paylaşıyor.

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Ameliyattan sonra kendine bir antrenör tutan ve kilo kaybına yardımcı olmak için düşük karbonhidratlı bir diyete başlayan Jessica, 88 kilo verdi.

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Ameliyat olmam her şeyi çözmüyordu ama pes de etmemem gerekiyordu diyen Jessica, 'eğer işi yarıda bırakırsam, her şeyi silbaştan yaşamak zorundaydım.

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Bu yüzden hedefime odaklandım. Ve şimdi yeni hayatımı instagram takipçilerimle paylaşıyor benim gibi olan birçok kişiye ulaşmak istiyorum. Değişim için mucize beklemeyin. Her şey sizin tavrınızla değişecek. Hayatınız bu yükten daha fazlası. Hayat büyük bir hediye. Sevinçle, özveriyle, zevkle yaşayın'' diye konuşuyor.

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BARIATRİK CERRAHİ NEDİR?

Bariatrik cerrahi, kilo kaybı operasyonlarına verilen isimlerin tümüdür. Egzersiz ve diyet tek başına sıklıkla, aşırı obeziteye sahip kişileri etkili bir şekilde tedavi edemez. Bariatrik cerrahi, bu kişilerin kilo vermelerine yardımcı olmak için yapılan bir ameliyattır. Kanıtlar, özellikle operasyondan sonra sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleri ile birleştiğinde, bariatrik cerrahinin şiddetli obezite hastalarında ölüm oranlarını düşürebileceğini önermektedir.

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Bariatrik cerrahi nasıl yapılır?

Bariatrik cerrahi, sindirim sisteminizi değiştirerek kilo vermenize yardımcı olan bir işlemdir. Bariatrik ameliyatların bazı türleri midenizi daha küçük yapar, böylece bir kerede daha az yemek yiyip içmenizi ve kendinizi daha erken doymuş hissetmenizi sağlar. Diğer bariatrik ameliyatlar, ince bağırsağınızı da değiştirir-vücudunuzdaki kalori ve besin maddelerini yiyecek ve içeceklerden emer.

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Şiddetli obeziteye sahipseniz ve kilo veremiyorsanız veya yaşam tarzı tedavisi veya ilaçlar gibi diğer yöntemleri kullanarak kaybettiklerinizi geri kazanmamak için bariatrik cerrahi bir seçenek olabilir. Bariatrik cerrahi, obeziteye bağlı olarak tip 2 diyabet veya uyku apnesi gibi ciddi sağlık sorunlarınız varsa bir seçenek olabilir. Bariatrik cerrahi, obezite ile bağlantılı tıbbi durumların çoğunu, özellikle de tip 2 diyabetleri iyileştirebilir.

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Morbid Obezite Nedir ?

Morbid obezite, kişiyi karşı karşıya bıraktığı riskler neticesinde ölümcül problemler doğurabilen ve dolayısı ile yaşam süresini kısaltan düzeydeki obeziteye verilen addır.

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Aşırı Şişmanlığın yani Morbid Obezite’nin Zararları

Morbid obezite, hastanın yaşam kalitesini ve ruhsal durumunu ciddi biçimde sıkıntıya sokmanın ötesinde yaşamı bile kısaltabilen bir dizi probleme yol açar. Şişmanlık, belli bir aşamadan sonra şeker hastalığı ve hipertansiyona neden olur. Herkesin bildiği gibi zamanımızdaki birinci ölüm nedeni halen damar sertliğidir. Gerek şeker hastalığı ve gerekse hipertansiyon, damar sertliği açısından en önemli risk faktörleridir. Dolayısıyla morbid obezler, eğer tedavi edilmezlerse, yaşdaşlarına göre çok daha erken zamanda damar sertliği ve buna bağlı oluşabilen enfarktüs ya da inme gibi nedenlerden yaşamlarını yitirebilmektedirler.

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Anahtar Kelimeler:
Jessica Valitutto Morbid obez

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