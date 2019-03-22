Brezilya’nın diş hekimliği alanındaki kalitesi İstanbul’da tanıtılacak

Brezilya Tıbbi, Dental ve Laboratuvar Cihazları İmalatçıları Birliği ve Brezilya Ticaret ve Tanıtım Kurumu, Brezilya’nın diş hekimliği alanındaki başarılı olgularını Türkiye’ye tanıtmak üzere Brezilya’nın Sağlık Cihazları projesi çerçevesinde 10 Nisan’da bir etkinlik düzenleyecek. IDEX 2019’un açılışından önce 10 Nisan’da düzenlenecek Experiência Brasil etkinliğinin ardından Brezilya’nın diş hekimliği sektörünün görünürlüğü Orta Doğu’da artacak. Brezilya Tıbbi, Dental ve Laboratuvar Cihazları İmalatçıları Birliği (ABIMO) ve Brezilya Ticaret ve Tanıtım Kurumu (Apex-Brezilya) tarafından Brezilya’nın Sağlık Cihazları projesi çerçevesinde düzenlenecek olan etkinliğin ana amacının, Brezilya markasını kaliteli üretim ve mükemmel maliyet-fayda sağlayan marka olarak sağlamlaştırarak Brezilya’nın ihracatı için yeni yollar açmak olduğu belirtildi.

Yapılan bilgilendirmede; ’Ağız Sağlığı Sorunlarının Çözümü- Brezilya Tecrübesi’ başlıklı proje kapsamında, seçilecek bir grup diş hekimi ve yerel iş insanına Brezilya’nın diş hekimliği alanındaki gelişmelerini öğrenmelerine fırsat sağlanacak. Brezilya’nın Türkiye Başkonsolosluğu’na yakın bir yerde düzenlenecek bu etkinlikte, dünyanın en aktiflerinden biri olarak kaliteli üretim zinciri çerçevesinde gerçekleştirdikleri ulusal bilimsel üretim hakkında sunumlar da yapılacak.

"Brezilya’da diş hekimliği alanındaki bilimsel üretim, dünyadaki en iyilerden biri"

ABIMO Ticaret ve Tanıtım Koordinatörü Karina Yamamoto, "Katılımcı şirketlerin seçtiği ve en yüksek standartlara sahip klinik olguların sunulacak olması, araştırma, teknik ve ürün imalatı konusundaki kalitemizi teyit ediyor" dedi.

Etkinliğin ana teması, ulusal diş hekimliğinin en önemli pozitif özelliklerinden biri olan ’Bütünsel Ağız Bakımı için Sağlık ve Estetiğin Entegrasyonu’ olacak. Karina Yamamoto, "Bu formattaki bir yaklaşım ile Brezilya’nın dental implantlar, ortodonti, endodonti, protetik ve restoratif çözümler alanında estetik ve sağlığı bir arada gerçekleştirmek için kullandığı yenilikçi bilim ve teknolojiler vurgulanacak” dedi.

Brezilya tecrübesi konusunda açılış konuşmasını yapacak olan Kulzer-Dental Başkanı ve ABIMO Direktörü Regiane Marton, Brezilya’da oldukça rekabetçi bir sektör olan diş hekimliği alanındaki bütün bu olumlu özellikler hakkında sunum yapacak. Brezilya’nın üst düzey sağlık profesyonellerinin olduğunu ve bu sayede ağız sağlığı için estetik boyutunu da gerçekleştirebilen çok az sayıda ülkeden bir tanesi olduklarını vurgulayan Regiane Marton, "Brezilya’da diş hekimliği alanındaki bilimsel üretim, dünyadaki en iyilerden biri. Araştırma kurumlarıyla sürekli ortaklıklar kuruyoruz ve bu sayede hem seviyemizi hem de kalitemizi artırabiliyoruz. Bu da tek başına zaten bizim evrimimizi göstermeye yeterli" dedi. Marton ayrıca estetiği tek başına sadece estetik adına yapmadıklarını, fonksiyonla birleştirdiklerini, bunun da Brezilya’yı farklı kıldığını da belirtti.