Bronkospazm nedir? Belirtileri nelerdir?

Astım, akciğerlerdeki hava yollarının tahriş olmasıyla birlikte nefes almayı zorlaştıran kronik bir hastalıktır. Astım hastası bir kişi atak sırasında kolay hareket edemez ve nefes almakta zorlanır. Hava yolları şişer ve yanık hale gelir ve bu durumda hava yolları tıkanmış olur. Bronkospazm (Astım) Nasıl Ortaya Çıkar? Akciğerlerde bulunan hava ve astım belirli tahriş edici unsurlara karşı hassaslık oluşturur. Bu durumlara maruz kalındığında bronşiyoller yani solunum yolları tahriş olur, şişer ve kasları daralır. Solunum yollarında aşırı şekilde üretilen mukoza havayı kısıtlar ve nefes alış verişi zorlaştırır. Bu durumlarla birlikte öksürük, hışırtı ve nefes darlığı başlar. Astımın özelliği kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Bazı hastalarda hafif belirtilere rastlanırken bazılarında çok ağır belirtilere rastlanır. Aniden ataklar belirebilir. Ciddi şekilde beliren bir astım krizi tedavi edilmezse hayati tehlikelere yol açabilir. Astımı ortaya çıkaran semptomlar şunlardır: Nefes alıp verirken oluşan zorlanma

Göğüs bölgesinde başlayan sıkışma

Geceleri daha çok sıklaşan öksürük

Şiddetli astım atakları sırasında konuşma zorluğu

Orta ve şiddetli ataklarda ağız çevresinde oluşan mavilik Astıma Neden Olan Durumlar Nelerdir? Astımın nedeni araştırılsa da tam olarak bilinememektedir. Genetik olduğu gibi çevresel faktörlerden de kaynaklanabilir. Bazı diyet programları ve enfeksiyonlara maruz kalındığı zaman bu hastalığın ortaya çıkma olasılığı artar. Astımlı olan kişiler incelendiğinde solunum yollarında sürekli bir iltihap olduğu görülür. Solunum yollarını tetikleyen bazı madde ve durumlar vardır. Her birey için astım tetikleyicileri farklı olabilir.

Yaygın Astım Tetikleyicileri Nelerdir? Anne karnında büyüyen bebeğin yetersiz, sağlıksız ve zayıf doğması

Aile bireylerinde olan astım problemi

Marangozluk, kuaförlük, terzilik gibi bazı mesleklerde çalışmak

Bebeklik dönemi boyunca alerjik reaksiyonlara maruz kalmak

Hamile olan annenin sigara kullanması

1,5 ve 2 yaş arasında ciddi solunum yolu problemlerine yakalanmak

Aile içinde sigara kullanımı Bronkospazmlara Neler Sebep Olur? Bazı tıbbi durumlar alerjik reaksiyonlar bronkospazm neden olur sorusuna yanıt olabilir. Bronkospazmın yaygın nedenleri olarak; astım, kronik akciğer hastalığı, anfizem, kronik bronşit, sigara içmek ve hava kirliliği gibi etmenler sayılabilir. Bilim adamlarının yaptıkları araştırmalar sonucunda bazı kişilerde egzersiz yapmanın bronkospazma neden olduğu belirtilmektedir. Bronkospazm belirtilerileri şunlardır: Ağrı,gerginlik ve göğüste daralma hissi

Yeterli hava veya nefes almakta zorluk çekme

Nefes alındığında çıkan hırıltı ve ıslık sesi

Hafif bir baş dönmesi hissi

Yorgun ve bitkin hissetmek Bronkospazm Teşhisi Nasıl Konulur? Bronkospazm hastalığı ile ilgili tanı koyulabilmesi için doktorun tanısı ve reçetesi gereklidir. Komplike ve ciddi olan vakalarda akciğer konusunda uzmanlaşmış bir doktor tanının doğrulanması için yardımcı olabilir. Doktor öncelikle kişinin şikayetlerini dinler ve rahatsızlıkları ile ilgili sorular sorar. Eğer hastanın bronkospazm belirtileri varsa ve semptomların şiddetine bağlı olarak bronkospazmdan şüpheleniliyorsa doktor kişinin hava akışını değerlendirmek için birçok test yapabilir. Tanı için kullanılan yaygın testler şunlardır: Spirometri, akciğer hacim testi yapmak için uygulanır. Bireysel bir bilgisayara bağlı bir tüp vasıtasıyla orta kuvvetle birkaç kez içeri ve dışarı nefes verilir.

Nabız oksimetre testleri ise kandaki oksijen miktarını ölçer. Cihaz parmağa veya kulağa bağlanarak yapılır.

Göğüs röntgeni ve tomografi taramaları ise enfeksiyon ve akciğer rahatsızlıklarını ortadan kaldırmak için alınabilir.

Arteriyel kan gazı testleri yapılırken mevcut oksijen ve karbon düzeyi belirlenmiş olur. Bronkospazm Tedavi Yöntemleri Nelerdir? Tanı konulan durumlarda doktorlar bronkodilatörleri reçete eder. Bu ilaçlarla hava yolları genişler ve hava akışı artar. Bu astım hastalığını tedavi etmek için kullanılan ilaçlar enjektabl, tablet ve sıvı formda olmasına rağmen çoğu teneffüs edildiğinde daha etkili olmaktadır. Tedavi planlarından en iyi olan tespit edebilmek için spazmların şiddet ve sıklığının bireysel faktörlere bağlı olduğu unutulmamalıdır. Daha şiddetli ve kronik olan vakalarda hava yollarındaki infslamasyon azaltılmak için steroid önerilir. Bunun dışında bakteriyel enfeksiyonlar olduğu zaman doktorlar ayrıca antibiyotik yazabilirler. Bronkospazm tedavisinde kullanılan yaygın ilaçlar şunlardır: