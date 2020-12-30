Bronkospazm nedir? Belirtileri nelerdir?

Astım, akciğerlerdeki hava yollarının tahriş olmasıyla birlikte nefes almayı zorlaştıran kronik bir hastalıktır. Astım hastası bir kişi atak sırasında kolay hareket edemez ve nefes almakta zorlanır. Hava yolları şişer ve yanık hale gelir ve bu durumda hava yolları tıkanmış olur.
Akciğerlerde bulunan hava ve astım belirli tahriş edici unsurlara karşı hassaslık oluşturur. Bu durumlara maruz kalındığında bronşiyoller yani solunum yolları tahriş olur, şişer ve kasları daralır. Solunum yollarında aşırı şekilde üretilen mukoza havayı kısıtlar ve nefes alış verişi zorlaştırır. Bu durumlarla birlikte öksürük, hışırtı ve nefes darlığı başlar. Astımın özelliği kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Bazı hastalarda hafif belirtilere rastlanırken bazılarında çok ağır belirtilere rastlanır. Aniden ataklar belirebilir. Ciddi şekilde beliren bir astım krizi tedavi edilmezse hayati tehlikelere yol açabilir. Astımı ortaya çıkaran semptomlar şunlardır:
Astımın nedeni araştırılsa da tam olarak bilinememektedir. Genetik olduğu gibi çevresel faktörlerden de kaynaklanabilir. Bazı diyet programları ve enfeksiyonlara maruz kalındığı zaman bu hastalığın ortaya çıkma olasılığı artar. Astımlı olan kişiler incelendiğinde solunum yollarında sürekli bir iltihap olduğu görülür. Solunum yollarını tetikleyen bazı madde ve durumlar vardır. Her birey için astım tetikleyicileri farklı olabilir.
Bazı tıbbi durumlar alerjik reaksiyonlar bronkospazm neden olur sorusuna yanıt olabilir. Bronkospazmın yaygın nedenleri olarak; astım, kronik akciğer hastalığı, anfizem, kronik bronşit, sigara içmek ve hava kirliliği gibi etmenler sayılabilir. Bilim adamlarının yaptıkları araştırmalar sonucunda bazı kişilerde egzersiz yapmanın bronkospazma neden olduğu belirtilmektedir. Bronkospazm belirtilerileri şunlardır:
Bronkospazm hastalığı ile ilgili tanı koyulabilmesi için doktorun tanısı ve reçetesi gereklidir. Komplike ve ciddi olan vakalarda akciğer konusunda uzmanlaşmış bir doktor tanının doğrulanması için yardımcı olabilir. Doktor öncelikle kişinin şikayetlerini dinler ve rahatsızlıkları ile ilgili sorular sorar. Eğer hastanın bronkospazm belirtileri varsa ve semptomların şiddetine bağlı olarak bronkospazmdan şüpheleniliyorsa doktor kişinin hava akışını değerlendirmek için birçok test yapabilir. Tanı için kullanılan yaygın testler şunlardır:
Tanı konulan durumlarda doktorlar bronkodilatörleri reçete eder. Bu ilaçlarla hava yolları genişler ve hava akışı artar. Bu astım hastalığını tedavi etmek için kullanılan ilaçlar enjektabl, tablet ve sıvı formda olmasına rağmen çoğu teneffüs edildiğinde daha etkili olmaktadır. Tedavi planlarından en iyi olan tespit edebilmek için spazmların şiddet ve sıklığının bireysel faktörlere bağlı olduğu unutulmamalıdır. Daha şiddetli ve kronik olan vakalarda hava yollarındaki infslamasyon azaltılmak için steroid önerilir. Bunun dışında bakteriyel enfeksiyonlar olduğu zaman doktorlar ayrıca antibiyotik yazabilirler. Bronkospazm tedavisinde kullanılan yaygın ilaçlar şunlardır:
Kısa etki sağlayan bronkodilatörler; Bu tipte olanlar birkaç dakika içinde çalışmaya başlar ve etkileri birkaç saat sürer. Şiddetli olan spazmlardan hızlı bir şekilde kurtulmak ve tedavi etmek için doktorlar kısa etkili olanları reçete ederler. Kısa etkili bronkodilatörler nebülizör denen bir cihazdan geçtikten sonra sıvı bir formda mevcut olur.
Kısa etkili bronkodilatörler:
Uzun etki sağlayan bronkodilatörler; Kronik olan vakalarda spazmların önüne geçebilmek için uzun süre etkili ilaçlar steroidlerle birlikte reçete edilebilir. Çoğu zaman hastalar uzun süre etkili olanları günde iki veya üç kez belirli aralıklarla alırlar.
Yaygın ve uzun etkili bronkodilatörler:
En iyi bronkospazm tedavisi planına sahip olabilmek ve uygulayabilmek için belirtilerden hemen sonra doktora başvurulması sizin için faydalı olabilir. Tanı koyulduktan sonra astımın şiddetine ve kronikliğine bağlı olarak doktor size uygun olan ilaçları yazar. Böylelikle daha uzun süren hasar boyutlarından kurtulmuş ve gelecek günler için bunları en aza indirgeme fırsatına sahip olmuş olursunuz.
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