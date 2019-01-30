Brüksel’de 3’lü doğalgaz müzakere görüşmeleri

Belçika’nın başkenti Brüksel’de Rusya, Ukrayna ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında doğalgaz müzakere görüşmeleri yapıldı.
Bugün Brüksel’de Rusya, Ukrayna ve AB arasında doğalgaz müzakere görüşmeleri yapıldı. Naftogaz yöneticisi Yuriy Vitrenko, müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada Gazprom’la uzun vadeli bir anlaşma yapılırsa ücretin 12 milyar dolardan 2 milyar dolara çekilebileceğini kaydetti. Vitrenko, olası bir anlaşma iptalinde konunun Stockholm yargısında tahkime gideceğini de belirtti.
İsviçre mahkemesi sözleşmedeki gaz hacmini tamamlayamayan Rus Gazprom şirketine 2018 yılının Şubat ayında 2,56 milyar dolar ceza kesmişti.
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