HABER

Brüksel’de 3’lü doğalgaz müzakere görüşmeleri

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 00:14 | Son Güncelleme

Belçika’nın başkenti Brüksel’de Rusya, Ukrayna ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında doğalgaz müzakere görüşmeleri yapıldı.Bugün Brüksel’de Rusya, Ukrayna ve AB arasında doğalgaz müzakere görüşmeleri yapıldı.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de Rusya, Ukrayna ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında doğalgaz müzakere görüşmeleri yapıldı.
Bugün Brüksel’de Rusya, Ukrayna ve AB arasında doğalgaz müzakere görüşmeleri yapıldı. Naftogaz yöneticisi Yuriy Vitrenko, müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada Gazprom’la uzun vadeli bir anlaşma yapılırsa ücretin 12 milyar dolardan 2 milyar dolara çekilebileceğini kaydetti. Vitrenko, olası bir anlaşma iptalinde konunun Stockholm yargısında tahkime gideceğini de belirtti.
İsviçre mahkemesi sözleşmedeki gaz hacmini tamamlayamayan Rus Gazprom şirketine 2018 yılının Şubat ayında 2,56 milyar dolar ceza kesmişti.

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
ABD’den Suriye açıklaması: “Toprakların tamamı iki hafta içinde DEAŞ’tan alınacak”ABD’den Suriye açıklaması: “Toprakların tamamı iki hafta içinde DEAŞ’tan alınacak”
Bakan Soylu, Hırvat mevkidaşıyla görüştüBakan Soylu, Hırvat mevkidaşıyla görüştü

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Önce Meteoroloji sonra belediye uyardı: Dikkatli olun!

Önce Meteoroloji sonra belediye uyardı: Dikkatli olun!

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Diagne transferinde sıcak gelişme!

Diagne transferinde sıcak gelişme!

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Diğer Haberler
CHP'den Tunç Soyer eleştirilerine sert yanıt: Kimsenin haddi değil

CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt

İYİ Parti kurucularındandı! Cezmi Polat istifa etti

İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

MHP'den Meclis'e çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.