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Brüksel'de geçen yıl 67 evsiz hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 16:06 | Son Güncelleme

Brüksel'de geçen yıl 67 evsiz hayatını kaybetti

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de 2018 yılında sokakta yaşayan 67 kişi yaşamını yitirdi.

Sokakta Ölenler Kolektifi (Brussels Collectief Straatdoden) adlı sivil toplum kuruluşuna göre, geçen yıl ölen evsizlerin sayısı bir önceki yıla göre 5 kişi artarak 67'ye yükseldi.

Kolektifin koordinatörü Benjamin Ntabundi, ölüm sayısındaki artışın başkentteki evsiz sayısının her geçen gün artmasından kaynaklandığını vurguladı.

Ntabundi, "2005'ten bu yana Brüksel'deki evsiz sayısı neredeyse iki kat arttı. Üstelik bu insanlara yeterli sığınak sağlanmıyor ve çoğu sokakta." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu sivil toplum örgütü, hayatını kaybeden evsizler için cenaze merasimleri düzenliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Belçika Brüksel evsiz

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