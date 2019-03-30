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Brüksel'de "helal kesim yasağı" protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 17:31 | Son Güncelleme

Belçikalı Müslümanlar, ülkedeki dini usullere göre kesim yasağını protesto etti

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de dini usullere göre kesim yasağı protesto edildi.

AB kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'nda toplanan yaklaşık 200 kişi, Flaman ve Valonya bölgelerindeki dini usullere göre kesim yasağının ülkedeki Müslüman ve Yahudi toplumların dini özgürlüklerini ihlal ettiğini savunan pankartlar taşıdı.

Protesto kapsamında okunan bildiride, söz konusu yasalarla hem Belçikalı Müslümanların hem de Belçikalı Yahudilerin din özgürlüğü ihlali ile karşı karşıya kaldıkları vurgulandı.

- Belçika'daki helal ve koşer kesim yasağı

Belçika'nın Flaman bölgesinde helal kesim yasağının yıl başında yürürlüğe girmesinin ardından karara ülkedeki Müslüman ve Musevi toplumun tepkisi büyüyor.

Belçika nüfusunun yaklaşık yüzde 6'sını oluşturan Müslüman ve Musevi toplumlar, hayvanların şoklanmadan ve uyutulmadan kesilmesini yasaklayan kararın, iki toplumun dini özgürlüklerini kısıtladığını ve toplumlara saygısızlık olduğunu savunuyor.

Müslümanların "helal", Musevilerin ise "koşer" olarak adlandırdığı kesime göre hayvanların kesilmeden önce sağlığı ve bilincinin yerinde olması gerekiyor. Kesimden önce hayvanların şoklanması ise buna mani olarak Müslüman ve Musevi toplumların tükettiği helal ve koşer ürünlerin elde edilmesini engelliyor.

Genellikle aşırı sağcı kesimler ve hayvan hakları savunucularından oluşan yasak taraftarları ise şoklanmadan ya da uyutulmadan kesilen hayvanın acı çektiğini ve haklarının ihlal edildiğini öne sürüyor.

Belçika'nın Flaman Parlamentosu'nun aldığı helal kesim yasağı kararının ülkenin Valonya bölgesinde de 1 Eylül'de yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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