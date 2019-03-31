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Brüksel'de iklim protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 17:26 | Son Güncelleme

Brüksel'de binlerce kişi hükümetin iklim politikalarını protesto gösterisi düzenledi - Göstericiler arasına sızan bir grup sarı yelekliye polis müdahale etti

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaklaşık 10 bin kişi hükümetin iklim politikalarını protesto etmek için gösteri düzenledi.

Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve derneklerin organize ettiği "Belçika İklim İçin Ayağa Kalk" temalı protesto kapsamında binlerce kişi, kuzey tren garı önünde toplandı.

Protestocular, ana yolları kullanarak ve Avrupa Birliği (AB) kurumlarının önünden geçerek birkaç kilometre uzaklıktaki 50'inci Yıl Park’ına kadar yürüdü. Parkta kurulan “çözüm köyü” adlı bölümde çevre ve iklimle ilgili bilgiler ve çalışmalar paylaşıldı.

Slogan atan ve "Ekonomi çevreye mal olmamalı", "Başka gezegen yok" ve "Dünyayı temiz tutun" gibi pankartlar taşıyan göstericiler, Belçika hükümetinin küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik politikalara öncelik vermesini istedi.

İklim hedeflerinin yakalanması amacıyla hazırlanan yasa tasarısının parlamentoda kabul edilememesini eleştiren protestocular, fosil yakıt tüketimi ve sera gazı salınımının azaltılması çağrısında bulundu.

Brüksel'deki protestoya, Belçika’nın tanınan müzisyen ve aktörleri de katıldı.

- Sarı yeleklilere polis müdahelesi

Gösteriye katılan bir grup sarı yelekli ise yürüyüşün Arts-Loi caddesindeki kısmında polis tarafından durduruldu.

Çevre binalara zarar veren sarı yeleklilere polis müdahale ederek, bazı sarı yeleklileri gözaltına aldı.

Protestolar dolayısıyla özellikle AB kurumlarına çıkan caddeler üzerinde polis geniş güvenlik önlemleri aldı ve kontrol noktaları kurdu.

Göstericilerin üzerinden devamlı polis helikopteri uçurulurken, AB kurumları yakınlarına TOMA'lar konuşlandırıldı.

Öte yandan, iklim protestocuları kendilerini küçük gruplar halinde dolaşan sarı yeleklilerden ayırarak, gösterilerinin barışçıl olduğunu ortaya koymaya çalıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Belçika iklim protesto sarı yelekli

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