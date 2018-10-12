Brunson kararı sonrası Türkiye-ABD arasında ilk görüşme!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun rahip Brunson’un serbest bırakılmasından sonra ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştüğü öğrenildi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun mevkidaşı ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştüğü aktarıldı.
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