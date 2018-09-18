HABER

'Brunson olayında yeni bir gelişme var' diyerek duyurdu! Harekete geçiyorlar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 07:39 | Son Güncelleme

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında rahip Brunson davasıyla ilgili yeni gelişmeyi köşesine taşıdı.

'Brunson olayında yeni bir gelişme var' diyerek duyurdu! Harekete geçiyorlar!

ABD'li rahip Brunson'ın Türkiye'deki ev hapsi devam ederken gözler 12 Ekim'deki duruşmaya çevrildi. Onun öncesinde de Brunson'ın avukatının Anayasa Mahkemesi için harekete geçmesi bekleniyor.

Konuyu bugünkü köşesine taşıyan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, davayla ilgili yeni gelişmeleri aktardı.

"Rahip Brunson konusunda ne oluyor? Yeni bir gelişme var mı?" sorusunu soran Selvi, "Brunson olayı çözülene dek Türk-Amerikan ilişkilerinde bir ilerleme sağlanamayacağı anlaşılıyor. Daha önce masada olan Halk Bankası’na yaptırımların sonlandırılması ve Hakan Atilla’nın Türkiye’ye iadesi konusu da müzakere edilemiyor. Söz konusu Brunson olunca, “kapı duvar” durumu." ifadelerini kullandı.

12 Ekim’de yapılacak olan Brunson davası öncesinde bir gelişme söz konusu olduğunu aktaran Selvi, "Brunson hakkındaki adli kontrolün kaldırılması için yapılan başvuru üst mahkeme tarafından da reddedilmişti. Brunson’ın avukatı İsmail Cem Halavurt, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunabilmek için mahkemenin gerekçeli kararını bekliyordu. Halavurt’la görüştüm. Gerekçeli karar tebliğ edilmiş. Brunson’ın avukatı 10 gün içinde Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunacak. AYM’den bir şey çıkar mı, yoksa uzar mı orasını bilmem ama 12 Ekim’de mahkemeden bir karar çıkması bekleniyor. Önemli olan çıkacak kararın krizin çözümüne hizmet edip etmeyeceği olacak." dedi.

Yazının tamamı için tıklayın

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Muharrem İnce soruşturma!Muharrem İnce soruşturma!
GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 28 yaralıGÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 28 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
rahip Brunson ABD abdulkadir selvi

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki ağlayarak paylaştı! Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki ayrıldı mı?

Aleyna Tilki ağlayarak paylaştı! Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki ayrıldı mı?

ABD'den Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib anlaşmasına ilk yorum

ABD'den Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib anlaşmasına ilk yorum

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Rusya: Füzeler Fransa'ya ait fırkateynden ateşlendi

Rusya: Füzeler Fransa'ya ait fırkateynden ateşlendi

Devletin ve Cumhurbaşkanlığı'nın kaç uçağı var? Erdoğan'a hediye edilen uçakla birlikte son envanter rakamını Portakal açıkladı

Devletin ve Cumhurbaşkanlığı'nın kaç uçağı var? Erdoğan'a hediye edilen uçakla birlikte son envanter rakamını Portakal açıkladı

Son dakika! Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi

Son dakika! Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ahmet Hakan'dan 'Cübbeli Ahmet Hoca'ya yanıt: Protezperest

Ahmet Hakan'dan 'Cübbeli Ahmet Hoca'ya yanıt: Protezperest

TSK'dan Kuzey Irak ve Tunceli'ye operasyon

TSK'dan Kuzey Irak ve Tunceli'ye operasyon

Muharrem İnce soruşturma!

Muharrem İnce soruşturma!

Sorguda itiraf etti! Meçhul ABD’li için 40 kişilik özel ekip kuruldu

Sorguda itiraf etti! Meçhul ABD’li için 40 kişilik özel ekip kuruldu

Son dakika! Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi

Son dakika! Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi

İYİ Partili vekilden çok tartışılacak iddia: Ebru Gündeş 'özel emirle' VIP'yi kullanarak New York'a gitti

İYİ Partili vekilden çok tartışılacak iddia: Ebru Gündeş 'özel emirle' VIP'yi kullanarak New York'a gitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.