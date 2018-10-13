Brunson'un serbest bırakılması

TBMM 27. Dönem Başkanı İsmail Kahraman, ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson hakkındaki mahkeme kararına ilişkin, "Devletlerin birbirleriyle istihbarat savaşları vardır. Onlardan biri yaşandı. Türkiye'yi öyle rahat gezilebilecek, dolaşılabilecek, istihbarat edilebilecek, istedikleri bilgileri edinebilecekleri bir yer olarak görmemeleri bakımından çok ibret-i müessire dediğimiz bir hadise olmuş oldu." dedi.

Vuslat Platformu ve Kartepe Belediyesi tarafından Abant'ta bir otelde düzenlenen "Yeni Dünya Düzeni ve Geleceğin Haritası" konulu konferansa katılan Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Brunson'un mahkum edildiğini, suçunun sabit görüldüğünü, 3 yıl 1 ay 15 gün ceza aldığını, bir ajan olarak Türkiye'de bulunduğunu, delillerin güçlü olduğunu, onun ötesinde de mahkumiyet aldığını söyledi.

Yeni infaz kanunu gereğince o miktardaki ceza ve yatılan sürenin göz önüne alınarak Brunson'un serbest bırakıldığını anımsatan Kahraman, "Devletlerin birbirleriyle istihbarat savaşları vardır. Onlardan biri yaşandı. Türkiye'yi öyle rahat gezilebilecek, dolaşılabilecek, istihbarat edilebilecek, istedikleri bilgileri edinebilecekleri bir yer olarak görmemeleri bakımından çok ibret-i müessire dediğimiz bir hadise olmuş oldu." diye konuştu.