HABER

BTP Ankara İBB Adayı PAK: Bir oy geleceğimizi değiştirir

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 16:05 | Son Güncelleme

BAĞIMSIZ Türkiye Partisi (BTP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Avukat Mustafa Pak yarın yapılacak olan 31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

BTP Ankara İBB Adayı PAK: Bir oy geleceğimizi değiştirir

ANKARA,(DHA)- BAĞIMSIZ Türkiye Partisi (BTP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Avukat Mustafa Pak yarın yapılacak olan 31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bir oy ile Türkiye’nin geleceğinin değişebileceğini kaydeden Pak, "Ankara halkının BTP’ye ve Genel Başkanımız Haydar Baş Bey’e yoğun ilgisi var. Bu seçimin parlayan yıldızı BTP’dir” ifadelerini kullandı.

31 Mart Yerel Seçim öncesi seçime dair açıklamalarda bulunan BTP Ankara Büyükçehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Pak,”BTP adayları bütün illerde, duyanları derinden etkileyen tarihi projeler açıklıyor. Duyan, gören herkes 'İşte bu, aradığımız bu' diyor. Ancak iktidar da muhalefet de 'oyları bölmeyelim' sözleriyle milletimizin ittifakla arzuladığı projelerin hayata geçmemesi için elinden gelen antidemokratik uygulamayı hayata geçiriyor. Milletimiz artık bu zincirlerden kurtulmalıdır. Ne iktidar yaşadığımız ve seçim sonrası artarak yaşayacağımız çöküşe bir çare bulabilir, ne de muhalefet. Bırakın oylar olması gereken yere gitsin. Herkes istediği yere kullansın ki, demokrasi olsun, aksi halde oyları bir, iki noktaya odaklarsanız, bunun adı demokrasi değil, teokrasi olur, krallık olur. Eğer bölünmeyse, bırakın oylar böyle bölünsün, bu vatandaşın özgür iradesini sandığa yansıtmasıdır. Vatandaşın seçimine kimse müdahale etmesin, milli irade açığa çıksın, demokrasi raftan insin gerçek olsun; gerçek çözüm sahipleri iş başına gelsin” şeklinde konuştu.

“DİP DALGASI GİBİ GELİYORUZ”
Pak, "Bağımsız Türkiye Partisi, hem muhalefeti hem de iktidarı değiştirecek büyük bir dip dalgası şeklinde geliyor. Einstein, 'aynı şeyleri yaparak farklı sonuç beklemek akıllı adamın işi değildir' diyor. Şimdi biz hem var olandan yakınıyoruz ama kendimizi değiştirmeden yanlışların düzeleceğini düşünüyorsak, yanılıyoruz. Bu yanlışın değişmesini istiyorsak kendimizi, tercihlerimizi değiştireceğiz. Beraber olalım hiç merak etmesinler. Hem muhalefeti hem de iktidarı değiştirecek bir dip dalgası geliyor" dedi.

(FOTOĞRAF)

Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!
Dükkanındaki bisikleti böyle çalındı, 'Nasıl göremedim" diye kendine kızdıDükkanındaki bisikleti böyle çalındı, 'Nasıl göremedim" diye kendine kızdı
Kan davalı iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı Kan davalı iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Meral Akşener seçim uyarısını yineledi: 1 Nisan'dan itibaren...

Meral Akşener seçim uyarısını yineledi: 1 Nisan'dan itibaren...

Kazancıyla ağızları açık bıraktı! Aylık gideri ise...

Kazancıyla ağızları açık bıraktı! Aylık gideri ise...

Selin Ciğerci'den dikkat çeken annelik açıklaması!

Selin Ciğerci'den dikkat çeken annelik açıklaması!

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da kan davalı iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Kan davalı iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Fenerbahçe'nin adını kullanarak dolandırıcılık iddiası

Fenerbahçe'nin adını kullanarak dolandırıcılık iddiası

Hulusi Akar'dan son dakika açıklaması: Teröristlerin peşindeyiz

Hulusi Akar'dan son dakika açıklaması: Teröristlerin peşindeyiz

Mine Koraş hakkında karar verildi!

Mine Koraş hakkında karar verildi!

Hakkari-Şırnak karayoluna çığ düştü! Mahsur kalanlar var

Karayoluna çığ düştü! Mahsur kalanlar var

Şair Ogün Kaymak hayatını kaybetti

Şair Ogün Kaymak hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.