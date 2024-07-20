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    4. Bu 3 besini asla yıkamayın! Adeta zehir saçıyor

    Bu 3 besini asla yıkamayın! Adeta zehir saçıyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    20.07.2024 08:56
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    Mutfakta hijyen önemli, ancak hijyeni sağlamak için bazı besinleri yıkamak sağlığı riske atıyor. Günlük hayatta sıkça tükettiğimiz bazı gıdaları yıkamak, zararlı bakterilerin yayılmasına ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Hem kendinizi hem de sevdiklerinizin sağlığını korumak için asla yıkanmaması gereken besinleri bilmenizde fayda var.

    Bu 3 besini asla yıkamayın! Adeta zehir saçıyor

    Yiyecekleri yıkamak, genellikle daha hijyenik bir mutfak ortamı yaratmak için yapılan bir alışkanlıktır, ancak bazı besinleri yıkamak düşündüğünüzden daha tehlikeli olabilir. Bakterilerin yayılmasını önlemek ve sağlığınızı korumak için bu üç besini asla yıkamamanız gerekiyor. Sağlıklı bir mutfak için bu uyarıları dikkate alın.

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    MANTAR

    mantar

    Mantarın yıkanıp yıkanmayacağı bir tartışma konusu. Mantar süngerimsi bir dokuda olduğu için yıkanmaz. Bu süngerimsi dokunun özelliğinden dolayı, mantar suyla temas ettiğinde hem suyu içine çeker hem de suyla birlikte mantarın üstündeki kirler de içine nüfuz etmiş olur. Ayrıca suyla bir kez temas ettikten sonra içine giren su ve yabancı maddeleri çıkarmak imkansız hale geliyor.

    YUMURTA

    yumurta

    Birçok kişi yumurtayı bakterilerden veya kabuğundaki pisliklerden arındırmak için yumurtaları yıkıyor. Bu yıkama işlemi yumurtanın koruyucu dış katmanına zarar vererek dış tabakanın aşınmasına, incelmesine ve poların büyümesine neden olarak bakteri geçişinin kolaylaşmasına neden olmaktadır.

    ÇİĞ TAVUK

    tavuk

    Çiğ tavuk üzerinde bulunan bakteriler, suyla temas ettiği zaman hızla yayılma gösterir ve gıda zehirlenmelerine neden olma riski artar.

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    Sebze
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