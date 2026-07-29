Bu 3 burç Ağustos ayında paraya para demeyecek!

Jüpiter ve Venüs’ün olumlu etkileriyle cüzdanları parayla dolup taşacak o şanslı burçları açıklıyoruz.

İşte Ağustos ayında maddi olarak rahat nefes alacak, yatırımlarının karşılığını katbekat alacak o burçlar:

1. BOĞA BURCU

Ağustos 2026'da Jüpiter ve Venüs’ün olumlu etkileriyle finansal şansı zirveye çıkacak olan Boğalar, geçmişten kalan borçlarını tahsil ederek ve yeni ek gelir kapıları keşfederek cüzdanlarını büyütecek.

2. ASLAN BURCU

Kariyer basamaklarında hızla tırmanacak olan Aslanlar, iş yerinde alacakları terfi ve büyük maaş zamları sayesinde uzun süredir hayalini kurdukları lüks harcamaları rahatça yapabilecek.

3. OĞLAK BURCU

Disiplinli çalışmalarının meyvesini bu ay toplayacak olan Oğlaklar, stratejik yatırımlarından elde edecekleri devasa kazançlar ve olası miras durumları sayesinde tam bir finansal özgürlüğe kavuşacak.