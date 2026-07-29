Para ve ilişkiler sınanacak, 6 Ocak 2027'de etkisi bitecek Chiron retrosu hangi burçları etkiliyor?

MYNET ÖZEL | Çiğdem Sevinç

Astrolojide "yaralı şifacı" olarak bilinen Chiron, 3 Ağustos 2026'da Boğa burcunda retro hareketine başlıyor. Yaklaşık beş ay sürecek bu gökyüzü döngüsünün, öz değer, para, ilişkiler ve kariyer başta olmak üzere birçok alanda önemli olayı beraberinde getirecek. Astrolog Ayça Koçak ile Chiron retrosunun bilinmeyen yönlerini, burçlara etkilerini ve bu dönemin ruhsal mesajlarını sizler için anlattı.

3 Ağustos 2026’da gökyüzü sessiz ama derin bir eşik açıyor. Chiron, Boğa’nın toprağına geri adım atıyor. Bu yalnızca bir gerileme değil; ruhun unutulmuş yaralarını hatırladığı, öz-değerini yeniden sorguladığı ve acıyı şifaya çevirme çağrısı aldığı bir içsel ritüeldir.

“YARALI ŞİFACI” CHİRON NEYİ SEMBOLİZE EDER?

Chiron, mitolojinin en kutsal çelişkisidir. Ölümsüz bedeninde kapanmayan bir yara taşıyan kentauro… Ne tamamen tanrı, ne insan, ne hayvan. İkisinin arasında, eşiğin kendisidir. Apollon’un öğrencisi, şifanın ilk ustasıdır ama kendi acısını asla iyileştirememiştir. Kadim metinlerde onun yarası “kapanmayan kapı” olarak anılır. Çünkü bazı yaralar kapanmak için değil, ruhun içinden ışık süzülsün diye açılır.

Chiron fısıldar: “Nerede kırıldıysan, orada en derin şifayı taşırsın. Yaran lanet değil… seçilmiş bir kapıdır.” Astrolojide bu denli kritik olmasının nedeni budur. Chiron yalnızca acıyı göstermez; o acının nasıl hizmete, bilgeliğe ve ustalığa dönüşebileceğini gösterir. Transitleri zorlayıcıdır ama dönüştürücüdür. Retrograd dönemler ise yarayı daha içsel, daha bilinçli ve daha derin çalıştığımız zamanlardır.

BU GERİLEME NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Chiron, 3 Ağustos 2026’da Boğa’nın 0°52′ derecesinde retroya dönüyor. 17 Eylül civarında yeniden Koç burcuna geri giriyor. 6 Ocak 2027’de ise Koç’ta düz seyrine geçiyor. Yaklaşık beş aylık bir içsel derinlik bizi bekliyor.

EN ÇOK ETKİLENECEK BURÇLAR

Bu retroda en doğrudan etkiyi Boğa burçları hissedecek. Öz-değer yarası, “yeterince var mıyım?” inancı ve güvenlik korkuları alevlenecek. Akrep burçları için kontrol, kayıp, duygusal güvenlik ve “paylaşmak mı, tutmak mı?” gerilimi öne çıkacak. Aslan ve Kova burçlarında görülme, takdir edilme, aidiyet ve özgürlük yaraları canlanacak. Başak, Oğlak, Balık ve Yengeç burçları bu süreci daha yumuşak ve destekleyici açılarla yaşayabilir. Onlar için yara, daha çok şifaya dönüşme enerjisi taşıyacaktır. Transit Chiron’un sizin haritanızdaki Güneş, Ay, Yükselen, Venüs, Mars veya kişisel Chiron’unuzla yaptığı açılar, etkinin şiddetini ve hangi hayatta daha çok hissedileceğini belirler.

Özellikle:

0-2° Boğa / 26-29° Koç derecelerindeki gezegenler bu retrosu daha kişisel ve yoğun yaşayacaktır.

KİŞİSEL HAYATTA NELER GÜN YÜZÜNE ÇIKABİLİR?

Bu dönemde özellikle şu konular canlanır:

• Öz-değer ve “yeterince iyi / değerli miyim?” inançları

• Maddi güvenlik korkuları ve kıtlık bilinci

• Bedenle kurulan ilişki, fiziksel rahatlık ve haz alma zorlukları

• Geçmişte yaşanan değersizlik, ihmal veya “hak etmeme” duyguları

• İlişkilerde kontrol, bırakma ve duygusal güvenlik konuları

• Bastırılmış duygular ve eski yaralar daha görünür hâle gelir.

Bu çıkış cezalandırmak için değil; hatırlatmak ve dönüştürmek içindir.

İLİŞKİLERDE, EKONOMİDE, İŞ HAYATLARIMIZDA VE SAĞLIKTA NELER UYANDIRIR?

Bu retro döneminde piyasalarda ve kolektif bilinçte şu temalar öne çıkabilir:

• Kıtlık bilincinin yükselişi “Yeterince var mı?” korkusu artabilir. İnsanlar daha tutucu harcama eğilimine girebilir, tasarruf refleksi güçlenebilir. Bu durum tüketimi yavaşlatırken, aynı zamanda gereksiz harcamaların da gözden geçirilmesine yol açar.

• Değer algısının sarsılması Bir şeyin fiyatı ile gerçek değeri arasındaki uçurum daha görünür hale gelebilir. Aşırı şişmiş varlıklar, spekülatif balonlar ya da “hak etmediğimiz” zenginlik algısı sorgulanabilir. Tersine, uzunzamandır değersiz görülen bazı alanlar (emek, doğa, bedensel sağlık, toprağa dayalı işler) yeniden kıymet görebilir.

• Güvenlik arayışının artması Altın, gayrimenkul, tarım, gıda ve temel ihtiyaç maddeleri gibi “somut” alanlara ilgi artabilir. Çünkü Boğa enerjisi soyut vaatlerden çok, elle tutulur güvenliği tercih eder. Chiron bu tercihi yaraladığı için “gerçek güvenlik nedir?” sorusu daha sık sorulacaktır.

• Emek ve hak etme teması “Emeğimin karşılığını alıyor muyum?” sorusu hem bireysel hem kolektif düzeyde yükselebilir. İş dünyasında, ücretlerde, sosyal politikalarda ve şirket değerlerinde adalet arayışı güçlenebilir. Değersiz hissedilen emek, görünür olmaya başlar.

• İlişkilerde “Ben bu ilişkiye layık mıyım?” sorusu sessizce ama derinlemesine uyanır. Değer görmeme, yeterince sevilmeme, kontrol etme ya da bırakamama yaraları yüzeye çıkar. Partnerinizle yaşadığınız gerilim, aslında sizin kendi öz-değer yarınıza ayna tutuyordur. “Beni hak ediyor musun?” diye sorduğunuz her an, aslında “Ben kendimi hak ediyor muyum?” diye sormaktır. Bazı ilişkilerde mesafe artabilir, bazılarıysa daha derin bir samimiyete açılabilir.

• Parada ve Maddi Güvenlikte Kıtlık bilinci, “hak etmiyorum” fısıltısı ve parayla kurulan yaralı ilişki canlanır. Kadim şamanik öğretide para, enerjinin somutlaşmış hâlidir. Chiron sorar: “Parayı güvenlik için mi biriktiriyorsun, yoksa değersizliğini örtmek için mi?” Yara iyileşmeden gelen bolluk çoğu zaman tekrar kaçar. Yara kucaklandığında ise para, korkuyla değil, güvenle akar.

• İş Hayatında “Görülmeme”, “yeterince değerli bulunmama” ve “emeğimin karşılığını alamama” temaları öne çıkar. “Ben bu işe layık mıyım?” ya da “Bu iş beni gerçekten besliyor mu?” soruları yükselebilir. Dışarıdan gelen takdir ve statüyle beslenen öz-değer sarsılır; içeriden gelen “ben değerliyim” bilinci uyanmaya başlar. Bu süreç zorlayıcı olabilir ama daha otantik bir meslek yoluna kapı aralar.

• Sağlıkta ve Bedenle İlişkide Beden, bastırılmış duyguların taşıyıcısı hâline gelebilir. Boyun, boğaz, tiroit, çene, omuzlar ve sırt bölgesi daha hassas olabilir. Yeme-içme ilişkisi, beden imajı ve “yeterince güzel / sağlıklı / çekicimiyim?” inançları uyanabilir. Kadim şifa bilgisinde beden, ruhun en sadık aynasıdır. Chiron der ki: “Bedenindeki her gerginlik, iyileşmemiş bir duygunun sesidir.” Bu dönemde bedeni cezalandırmak yerine dinlemek, en güçlü şifa ritüeli hâline gelir.

EN ÖNEMLİ ETKİ NEDİR?

Bu retro, yarayı dışarıya yansıtmak yerine içeride anlamak ve dönüştürmek için fırsat sunar. Öz-değerin para, statü, onay ya da ilişki üzerinden tanımlanması alışkanlığını sarsar. “Güvenlik arayışım korkudan mı, yoksa ruhun gerçek ihtiyacından mı besleniyor?” diye sordurur. Kişisel haritanızdaki Chiron’un konumu, Boğa’daki transit Chiron’la yaptığı açılar ve ev yerleşimleri etkinin şiddetini ve temasını tamamen belirler. Ancak bir şey ortaktır: Bu süreç, yarayı inkâr etmek yerine kucaklamaya davet eder. 6. ev Akrep Chironlu biri olarak size yaramı gösteriyorum kariyerimi “normal bir iş” olarak yaşatmaz bu yerleşim bana ya beni tüketir ya da beni gerçek bir usta haline getirir. Yaranın özü, ben bu işi yeterince derin miyim ve doğru yapıyor muyum? sorusundan gelir. Cevabı dışarıda aramak yerine, kendi gücünü ve sınırlarını netleştirdiğin ölçüde bu yerleşim kariyerini dönüştürücü bir silaha çevirir. Sizlere danışmanlık vererek sizleri dinleyerek ve yaralarımı sizlere açarak şifalanıyorum…

***Chiron’un kadim fısıltısı her alanda aynıdır:

“Yaranı saklama. Onu taşı. Çünkü o yara, senin en derin şifa kaynağın olacak. Ve bir gün, o yaranın içinden süzülen ışık, başkalarının karanlığını da aydınlatacak.”

Bu retroda kendinize sorun: Nerede incindim?

Ve o incinme, bugün kimlere ve neye şifa olmam için bana güç veriyor?

Şifa, yarayı yok etmek değildir.

Yaranın içinde saklı gücü hatırlamaktır.*