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Banyo suyuna bir avuç ekleyin! Egzama kaşıntısını anında kesiyor

Evlerde en çok mutfakta kullanılan karbonat, son yıllarda kişisel bakım alanındaki kullanımıyla da dikkat çekiyor. Uzmanlara göre doğru şekilde kullanıldığında karbonat, cilt bakım rutinine destek olabilecek doğal ürünlerden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle banyo suyuna belirli miktarda eklenen karbonatın ciltte rahatlatıcı bir etki sağlayabileceği belirtiliyor.

Banyo suyuna bir avuç ekleyin! Egzama kaşıntısını anında kesiyor
Gökçen Kökden

Karbonatın egzama, kaşıntı, güneş yanığı ve kötü koku gibi çeşitli sorunlarda destekleyici olarak kullanılabileceği ifade edilirken, uzmanlar bunun tıbbi tedavinin yerine geçmediğini, yalnızca tamamlayıcı bir yöntem olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

KARBONAT BANYO SUYUNA EKLENİRSE NE OLUR?

Küvet kullananlar için yaklaşık 2 su bardağı karbonatın ılık suya eklenmesi öneriliyor. Duş alanlar ise 1 litre ılık suya 2 yemek kaşığı karbonat karıştırarak hazırladıkları karışımı duşun sonunda omuzlardan aşağı doğru dökebiliyor.

Egzama kaynaklı kaşıntıyı hafifletmeye yardımcı olabilir

Banyo suyuna bir avuç ekleyin! Egzama kaşıntısını anında kesiyor 1

Karbonatın en çok tercih edildiği kullanım alanlarından biri egzamaya bağlı kaşıntı hissi oluyor. Ilık suyla birlikte kullanıldığında cildi yatıştırmaya destek olabileceği belirtiliyor. Bazı uygulamalarda karbonata yulaf ezmesi de eklenerek cildin rahatlatılması amaçlanıyor.

Ancak dermatoloji uzmanları, egzaması bulunan kişilerin karbonatı düzenli kullanmadan önce doktorlarına danışmasının önemli olduğunu hatırlatıyor.

Cilt mantarında yalnızca destekleyici olarak kullanılma

Banyo suyuna bir avuç ekleyin! Egzama kaşıntısını anında kesiyor 2

Karbonatın mantar karşıtı özellikler gösterebildiğine ilişkin çalışmalar bulunsa da, uzmanlar bunun tek başına tedavi edici olmadığına dikkat çekiyor. Cilt mantarında doktorun önerdiği ilaçların yerine kullanılmaması, yalnızca tedaviye destek amacıyla değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Kötü kokunun azalmasına katkı sağlayabilir

Karbonat, kötü kokuları nötralize etme özelliği nedeniyle kişisel bakımda da tercih ediliyor. Ter bezlerinin yoğun olduğu bölgelere seyreltilmiş şekilde uygulanması, istenmeyen vücut kokularının azalmasına yardımcı olabiliyor.

Güneş yanığı ve cilt tahrişinde rahatlatıcı etki sağlayabilir

Güneş sonrası oluşan kızarıklık ve hassasiyetin azalmasına yardımcı olabilecek yöntemlerden biri de karbonatlı ılık su banyosu olarak gösteriliyor. Cildi serinletmeye ve tahriş hissini hafifletmeye destek olabileceği belirtiliyor.

Banyo suyuna bir avuç ekleyin! Egzama kaşıntısını anında kesiyor 3

Uzmanlara göre karbonatlı banyo şu alanlarda da destek sağlayabilir:

Ciltteki kaşıntının hafiflemesine yardımcı olabilir.
Cildin temizlenmesine ve ferah hissetmesine katkı sağlayabilir.
Gün sonunda gevşemeyi destekleyebilir.
Hafif cilt tahrişlerinde rahatlatıcı etki gösterebilir.
Cildin daha yumuşak hissedilmesine katkı sağlayabilir.
Uzmanlar uyarıyor

Her ne kadar karbonat doğal bir ürün olsa da, hassas cilde sahip kişilerde tahrişe neden olabilir. Açık yara bulunan bölgelerde kullanılmaması, kronik cilt hastalığı olan kişilerin ise düzenli uygulama öncesinde dermatoloji uzmanına danışması öneriliyor. Ayrıca karbonatın egzama veya mantar gibi hastalıkları tedavi ettiği değil, yalnızca bazı belirtilerin hafiflemesine destek olabileceği unutulmamalı.

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Anahtar Kelimeler:
karbonat egzama
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