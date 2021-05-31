Bu 4 belirtiye dikkat edin! Partneriniz sizi aldatıyor olabilir

Aldatan kişilerin psikolojisi ve davranışları birbirine benzediği için erkek ya da kadın fark etmeksizin sevgilinizde veya eşinizde çeşitli tuhaflıklar sezebilirsiniz. Bunun sonucunda pek çok kişi gibi siz de aldatıldığınızı düşünebilirsiniz. Bu belirsiz durumu netleştirebilmek için bazı ayrıntıları yakalamanız yeterli. İşte partnerinizin sizi aldattığını ele verebilecek detaylar...

KADINLARDA RADİKAL DEĞİŞİKLİKLER HER ZAMAN DEPRESYON ANLAMINA GELMEZ

Kadınlar, saçlarını değişik bir modelde kestirdiklerinde ya da farklı bir renge boyattıklarında çoğu zaman bu durum ayrılık acısı ya da depresyona yorulur. Ancak sevgiliniz ya da eşiniz, özellikle size hiç bahsetmeden ani bir kararla saçlarını farklı bir modelde kestiriyor veya boyatıyorsa aldatılma ihtimalini göz önünde bulundurmalısınız.

ERKEKLERDE FARKLI BİR DİL, ÇOCUKSU TAVIRLAR ALARM ANLAMINA GELEBİLİR

Çoğu çift gibi erkek arkadaşınız ya da kocanızla sizin de özel bir espri anlayışınız, kullandığınız ortak bir dil olabilir fakat bu esprilere veya dile hiç bilmediğiniz yeni kelimeler, terimler ekleniyorsa şüphelenmeye başlayabilirsiniz. Üstüne partneriniz daha önce hiç olmadığı kadar çocuksu, sevimli hareketler sergiliyorsa bu durum bir şeyleri gizlemeye çalıştığın gösterebilir.