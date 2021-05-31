Bu 4 belirtiye dikkat edin! Partneriniz sizi aldatıyor olabilir

Aldatan kişilerin psikolojisi ve davranışları birbirine benzediği için erkek ya da kadın fark etmeksizin sevgilinizde veya eşinizde çeşitli tuhaflıklar sezebilirsiniz. Bunun sonucunda pek çok kişi gibi siz de aldatıldığınızı düşünebilirsiniz. Bu belirsiz durumu netleştirebilmek için bazı ayrıntıları yakalamanız yeterli. İşte partnerinizin sizi aldattığını ele verebilecek detaylar...
Kadınlar, saçlarını değişik bir modelde kestirdiklerinde ya da farklı bir renge boyattıklarında çoğu zaman bu durum ayrılık acısı ya da depresyona yorulur. Ancak sevgiliniz ya da eşiniz, özellikle size hiç bahsetmeden ani bir kararla saçlarını farklı bir modelde kestiriyor veya boyatıyorsa aldatılma ihtimalini göz önünde bulundurmalısınız.
Çoğu çift gibi erkek arkadaşınız ya da kocanızla sizin de özel bir espri anlayışınız, kullandığınız ortak bir dil olabilir fakat bu esprilere veya dile hiç bilmediğiniz yeni kelimeler, terimler ekleniyorsa şüphelenmeye başlayabilirsiniz. Üstüne partneriniz daha önce hiç olmadığı kadar çocuksu, sevimli hareketler sergiliyorsa bu durum bir şeyleri gizlemeye çalıştığın gösterebilir.
"Katil muhakkak suç mahalline döner." derler. Benzer şekilde kadınlar da aldattıklarında durup dururken aldatan diğer kadınlardan bahsederek onları kınamaya başlayabilirler. Hiç konusu açılmıyor olsa dahi kız arkadaşınız veya karınız sık sık aldatan kadınlardan bahsediyor, onların ne kadar ahlaksız olduğunu söylüyorsa şüphelenme vaktiniz gelmiş demektir.
Erkekler ilişkilerinde kadınlara oranla genellikle daha eleştiriden uzak, kabullenici bir tutum içinde olsalar da aldatmaya başladıklarında partnerlerini sık sık diğer kadınlarla karşılaştırabiliyorlar. Aldatmadan bağımsız başlı başına hoş olmayan bu durumla karşılaşıyorsanız ilişkinizi sorgulamanızda fayda var. Tabii diğer yandan erkeklere ve kadınlara dair tüm bu genellemelerin yanlış olabileceğini de aklınızda bulundurmalısınız.
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