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Bu 4 belirtiye dikkat edin! Partneriniz sizi aldatıyor olabilir

Fatih icerikmatik Fatih icerikmatik
31.05.2021 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aldatmak genellikle erkeklerle özdeşleştirilse de artık bu konudaki cinsiyet ayrımı giderek belirginliğini kaybediyor. Özellikle sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte hem erkeklerde hem kadınlarda aldatma oranları yükselişte. Peki aldatan bir kişiyi hangi ipuçları ele verir? Siz de partnerinizin davranışlarında bir tuhaflık seziyorsanız bu ipuçlarından faydalanabilirsiniz.

Bu 4 belirtiye dikkat edin! Partneriniz sizi aldatıyor olabilir

Aldatan kişilerin psikolojisi ve davranışları birbirine benzediği için erkek ya da kadın fark etmeksizin sevgilinizde veya eşinizde çeşitli tuhaflıklar sezebilirsiniz. Bunun sonucunda pek çok kişi gibi siz de aldatıldığınızı düşünebilirsiniz. Bu belirsiz durumu netleştirebilmek için bazı ayrıntıları yakalamanız yeterli. İşte partnerinizin sizi aldattığını ele verebilecek detaylar...

KADINLARDA RADİKAL DEĞİŞİKLİKLER HER ZAMAN DEPRESYON ANLAMINA GELMEZ

Kadınlar, saçlarını değişik bir modelde kestirdiklerinde ya da farklı bir renge boyattıklarında çoğu zaman bu durum ayrılık acısı ya da depresyona yorulur. Ancak sevgiliniz ya da eşiniz, özellikle size hiç bahsetmeden ani bir kararla saçlarını farklı bir modelde kestiriyor veya boyatıyorsa aldatılma ihtimalini göz önünde bulundurmalısınız.

ERKEKLERDE FARKLI BİR DİL, ÇOCUKSU TAVIRLAR ALARM ANLAMINA GELEBİLİR

Çoğu çift gibi erkek arkadaşınız ya da kocanızla sizin de özel bir espri anlayışınız, kullandığınız ortak bir dil olabilir fakat bu esprilere veya dile hiç bilmediğiniz yeni kelimeler, terimler ekleniyorsa şüphelenmeye başlayabilirsiniz. Üstüne partneriniz daha önce hiç olmadığı kadar çocuksu, sevimli hareketler sergiliyorsa bu durum bir şeyleri gizlemeye çalıştığın gösterebilir.

KADINLAR SÜREKLİ ALDATAN DİĞER KADINLARDAN BAHSEDİYORSA...

"Katil muhakkak suç mahalline döner." derler. Benzer şekilde kadınlar da aldattıklarında durup dururken aldatan diğer kadınlardan bahsederek onları kınamaya başlayabilirler. Hiç konusu açılmıyor olsa dahi kız arkadaşınız veya karınız sık sık aldatan kadınlardan bahsediyor, onların ne kadar ahlaksız olduğunu söylüyorsa şüphelenme vaktiniz gelmiş demektir.

ERKEKLER SIK SIK KARŞILAŞTIRMA YAPMAYA BAŞLADIYSA...

Erkekler ilişkilerinde kadınlara oranla genellikle daha eleştiriden uzak, kabullenici bir tutum içinde olsalar da aldatmaya başladıklarında partnerlerini sık sık diğer kadınlarla karşılaştırabiliyorlar. Aldatmadan bağımsız başlı başına hoş olmayan bu durumla karşılaşıyorsanız ilişkinizi sorgulamanızda fayda var. Tabii diğer yandan erkeklere ve kadınlara dair tüm bu genellemelerin yanlış olabileceğini de aklınızda bulundurmalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
Aldatma
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