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Bu 4 burç için para dönemi başladı! Ekim 2026'ya kadar büyük değişim kapıda

Astroloji dünyasında dikkat çeken bir yorum gündem oldu. Astrolog Helena Hathor'a göre Plüton'un geri hareketi ve Uranüs'ün yeni konumu, dört burç için Ekim 2026'ya kadar sürecek önemli bir maddi dönüşüm sürecini başlatıyor.

Bu 4 burç için para dönemi başladı! Ekim 2026'ya kadar büyük değişim kapıda
Gökçen Kökden

Astrolog Helena Hathor, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede bu dönemin bazı burçlar için eski finansal düzenleri yıkarak daha güçlü gelir kaynaklarının önünü açabileceğini belirtti.

İşte önümüzdeki aylarda maddi anlamda dikkat çeken 4 burç:

YENGEÇ BURCU

Bu 4 burç için para dönemi başladı! Ekim 2026 ya kadar büyük değişim kapıda 1

Yengeç burçları için para konularında yeni bir sayfa açılıyor. Uranüs'ün İkizler burcundaki yeni yedi yıllık döngüsünün etkisiyle bugün alınan finansal kararların uzun vadeli sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor.

Astrolog Helena Hathor'a göre Yengeç burçları özellikle ek gelir kaynakları ve pasif kazanç yöntemleri konusunda yeni fırsatlarla karşılaşabilir. Önümüzdeki dönemde farklı gelir modellerine yönelen Yengeçlerin maddi anlamda önemli adımlar atabileceği ifade ediliyor.

OĞLAK BURCU

Bu 4 burç için para dönemi başladı! Ekim 2026 ya kadar büyük değişim kapıda 2

Oğlak burçları için önümüzdeki beş ayın dikkat çekici değişimlere sahne olabileceği belirtiliyor. Hathor'a göre kişisel gelirlerde önemli bir dönüşüm yaşanabilir.

Uzman astrolog, Oğlak burçlarının eski alışkanlıklarını ve artık işlevini yitirmiş maddi düzenlerini geride bırakmaları halinde yeni fırsatların önlerinin açılacağını söylüyor. Bu süreçte çalışma hayatında atılacak adımların gelirleri doğrudan etkileyebileceği ifade ediliyor.

KOÇ BURCU

Bu 4 burç için para dönemi başladı! Ekim 2026 ya kadar büyük değişim kapıda 3

Koç burçları için kariyer ve iş çevresinden gelebilecek fırsatlar öne çıkıyor. Plüton'un etkisiyle sosyal çevrede ve profesyonel ilişkilerde önemli değişimler yaşanabileceği belirtiliyor.

Astroloğa göre Koç burçları sahip oldukları bilgi ve deneyimleri daha geniş kitlelere ulaştırarak gelirlerini artırabilir. Özellikle iletişim, eğitim, danışmanlık ve dijital platformlarda faaliyet gösteren Koçların bu dönemde yeni fırsatlarla karşılaşabileceği ifade ediliyor.

TERAZİ BURCU

Bu 4 burç için para dönemi başladı! Ekim 2026 ya kadar büyük değişim kapıda 4

Son dönemde iniş çıkışlar yaşayan Terazi burçları için daha olumlu bir süreç başlayabilir. Hathor, Plüton ve Uranüs'ün hava grubu etkilerinin Terazilere önemli avantajlar sağlayabileceğini belirtiyor.

Bu dönemde özgüvenin yükselmesiyle birlikte yeni çevrelere girme, güçlü bağlantılar kurma ve kariyer fırsatları yakalama ihtimali artabilir. Astrolog, özellikle sosyal ilişkiler ve networking çalışmalarının Terazi burçlarının hayatında önemli kapılar açabileceğini vurguluyor.

Astrolog Helena Hathor'a göre Yengeç, Oğlak, Koç ve Terazi burçları Ekim 2026'ya kadar finansal açıdan önemli dönüşümler yaşayabilir. Ancak uzmanlar, astrolojik yorumların bilimsel bir öngörü niteliği taşımadığını ve kişisel kararların her zaman bireysel koşullara göre verilmesi gerektiğini hatırlatıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Astroloji burçlar
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