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Bu 4 çiçekten birini seçin! Aşkta nasıl biri olduğunuzu görün

Bazı seçimler düşündüğümüzden çok daha fazlasını anlatabilir. Renkler, semboller ve doğadaki detaylar kişiliğimizin gizli yönleriyle ilişkilendiriliyor. Peki, ilk bakışta sizi kendine çeken bir çiçek, aşk hayatınızdaki karakteriniz hakkında ipuçları verebilir mi?

Bu 4 çiçekten birini seçin! Aşkta nasıl biri olduğunuzu görün
Mynet

Aşağıdaki dört çiçekten birini seçin: Hiç düşünmeden, içinizden gelen ilk seçimi yapın. Ardından seçtiğiniz çiçeğin aşk hayatınız hakkında ne söylediğini öğrenin.

Bu 4 çiçekten birini seçin! Aşkta nasıl biri olduğunuzu görün 1

1. ÇİÇEĞİ SEÇENLER

Gülü seçtiyseniz aşk sizin için sıradan bir duygu değil. Tutkulu, romantik ve duygularını yoğun yaşayan bir yapıya sahipsiniz. Sevdiğiniz kişiye karşı oldukça cömert davranır, ilişkinizde ilgi ve bağlılık beklersiniz.
Ancak sizin için aşkın en önemli noktalarından biri karşılıklı güven. Birini hayatınıza aldığınızda kolay kolay vazgeçmezsiniz. Sevdiğiniz kişiyi mutlu etmek için fedakârlık yapabilirsiniz. Buna karşılık aynı sevgiyi ve ilgiyi görmek istersiniz.

Bu 4 çiçekten birini seçin! Aşkta nasıl biri olduğunuzu görün 2

Aşktaki en belirgin özelliğiniz: Tutkulu ve sadık olmanız.

2. ÇİÇEĞİ SEÇENLER

Laleyi seçenler genellikle sakin görünen ancak duygularını derinden yaşayan kişiler olarak tanımlanıyor. Aşk hayatınızda gösterişten çok samimiyete önem veriyorsunuz.

Kolay kolay herkese güvenmezsiniz. Ancak doğru kişiyi bulduğunuzda uzun soluklu ve güçlü bir ilişki kurmak istersiniz. Partnerinizin sizi anlaması, saygı duyması ve ilişkinize emek vermesi sizin için büyük önem taşıyor.
Dramadan ve gereksiz tartışmalardan uzak durmayı tercih ediyorsunuz. Huzurlu ve dengeli bir ilişki, sizin ideal aşk tanımınıza daha yakın.

Bu 4 çiçekten birini seçin! Aşkta nasıl biri olduğunuzu görün 3

Aşktaki en belirgin özelliğiniz: Sadık ve dengeli olmanız.

3. ÇİÇEĞİ SEÇENLER

Papatyayı seçtiyseniz aşka masum, samimi ve içten bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Küçük jestler, güzel sözler ve beklenmedik sürprizler sizi mutlu etmeye yetebilir.

İlişkilerde karmaşık oyunlardan hoşlanmıyorsunuz. Ne hissediyorsanız onu yaşamak ve karşınızdaki kişinin de size karşı dürüst olmasını istiyorsunuz.

Sevdiğiniz zaman oldukça şefkatli ve ilgili bir partner olabilirsiniz. Ancak hassas bir kalbe sahip olduğunuz için hayal kırıklıkları sizi derinden etkileyebilir.

Bu 4 çiçekten birini seçin! Aşkta nasıl biri olduğunuzu görün 4

Aşktaki en belirgin özelliğiniz: Romantik ve duygusal olmanız.

4. ÇİÇEĞİ SEÇENLER

Orkideyi seçenler aşk hayatında seçici ve özgürlüğüne düşkün kişiler olabilir. Herkesle kolayca yakınlık kurmaz, birini hayatınıza almadan önce onu gerçekten tanımak istersiniz.

Sizin için bir ilişkide fiziksel çekim kadar zihinsel uyum da önemli. Partnerinizle sohbet edebilmeli, birlikte gelişebilmeli ve birbirinizin hayatına değer katabilmelisiniz.

Baskıcı ve kısıtlayıcı ilişkiler size göre değil. Sevseniz bile kendi alanınıza ihtiyaç duyuyorsunuz. Ancak doğru kişiyi bulduğunuzda son derece bağlı ve özel bir partner olabilirsiniz.

Bu 4 çiçekten birini seçin! Aşkta nasıl biri olduğunuzu görün 5

Aşktaki en belirgin özelliğiniz: Gizemli, seçici ve derin olmanız.

ÇİÇEK SEÇİMİNİZ AŞK HAYATINIZI ANLATIYOR MU?

Gül tutkuyu, lale sadakati, papatya saf sevgiyi ve orkide ise derin ve seçici bir aşk anlayışını temsil ediyor. Elbette bu test bilimsel bir kişilik analizi değil; ancak eğlenceli bir seçim yaparak aşk hayatınızdaki baskın özelliklerinizi keşfetmeniz mümkün.

Peki, siz hangi çiçeği seçtiniz? Seçiminiz aşk hayatınızı doğru yansıtıyor mu?

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