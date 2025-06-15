Bu 5 dakikalık test ile şu anki modunun nasıl olduğunu tahmin ediyoruz!

2/8
Şu an elinde bir sihirli değnek olsa, ne yapardın?
Tatil moduna geçip Bali’ye ışınlanırdım.
Zamanı durdurup biraz kafa dinlerdim.
Geleceği görüp biraz umut toplardım.
3/8
Seni en iyi anlatan kahve hangisi?
4/8
Bugün iç sesin sürekli ne diyor gibi?
Her şey yoluna girecek, sabret…
Haydi kalk, bir şeyler yap artık!
Otur oturduğun yerde, çok yorgunsun.
Şu an hiçbir şeyi çözmek zorunda değilsin, bırak akışına.
5/8
Sana biri “Bir dilek tut!” dese, ne dilerdin?
7/8
Bir ruh hali playlisti yapsan adı ne olurdu?
8/8
Kendine 1’den 5’e kadar puan ver: Bugün nasılsın?