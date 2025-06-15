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Bu 5 dakikalık test ile şu anki modunun nasıl olduğunu tahmin ediyoruz!

Koca bir günün, karmaşık düşüncelerin, belki de içinden bile çıkamadığın duyguların var. Ama biz buradayız ve cevaplarına göre senin modunu elimizden geldiğince tahmin etmeye çalıştık. Tam oturmazsa da kızma, bazen sadece biri bizi anlamaya çalışsın isteriz ya, işte biz o görevdeyiz şu an. Hazırsan başlıyoruz:

Bu 5 dakikalık test ile şu anki modunun nasıl olduğunu tahmin ediyoruz!

Modunu tahmin ediyoruz!

1/8

Güne nasıl başladın?

Güne nasıl başladın?
Bugün harika şeyler olacak.
5 kere alarm erteleyip uyanmak istemeyerek.
Neyse canım, yaşayıp göreceğiz.
Yine mi aynı rutin…
2/8

Şu an elinde bir sihirli değnek olsa, ne yapardın?

Şu an elinde bir sihirli değnek olsa, ne yapardın?
Tatil moduna geçip Bali’ye ışınlanırdım.
Zamanı durdurup biraz kafa dinlerdim.
Geleceği görüp biraz umut toplardım.
3/8

Seni en iyi anlatan kahve hangisi?

Türk kahvesi
Latte
Espresso
Sade filtre kahve
Mocha
Macchiato
4/8

Bugün iç sesin sürekli ne diyor gibi?

Bugün iç sesin sürekli ne diyor gibi?
Her şey yoluna girecek, sabret…
Haydi kalk, bir şeyler yap artık!
Otur oturduğun yerde, çok yorgunsun.
Şu an hiçbir şeyi çözmek zorunda değilsin, bırak akışına.
5/8

Sana biri “Bir dilek tut!” dese, ne dilerdin?

Sana biri “Bir dilek tut!” dese, ne dilerdin?
Huzur
Para
Aşk
Özgürlük
Motivasyon
6/8

Kendini son zamanlarda bir şeyleri sorgularken yakaladığın oluyor mu?

7/8

Bir ruh hali playlisti yapsan adı ne olurdu?

Bir ruh hali playlisti yapsan adı ne olurdu?
Sakin kalamam.
Sanki bir şey olacak.
Yavaş yavaş dağılıyorum.
Bugünlük sadece varım.
8/8

Kendine 1’den 5’e kadar puan ver: Bugün nasılsın?

Yerlerdeyim.
Tutunmaya çalışıyorum.
Ne iyi ne kötü.
Enerjim fena değil.
Harika hissediyorum.
Anahtar Kelimeler:
düşünce duygu Philips Yaşam Kategorisi
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