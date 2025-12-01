KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Bu 5 hatayı yapanlar birikim yapamazlar! Nasıl para biriktirebilirim?

Finansal özgürlük hayali kuranların yolu çoğu zaman beklenmedik hatalarla kesiliyor. Uzmanlara göre, bazı davranışlar birikim yapmayı imkansız hale getiriyor. İşte sizi finansal hedeflerinizden uzaklaştıran 5 kritik hatanın detayları...

Bu 5 hatayı yapanlar birikim yapamazlar! Nasıl para biriktirebilirim?
Sedef Karatay

Birikim yapma hayali bu dönemde daha da zorlaştı. Uzmanlara göre, pahalı dönemde bazı kişisel davranışlar da eklenince birikim yapmak imkansız hale geliyor.

Uzmanlara göre finansal hedeflerden uzaklaştıran 5 kritik hata:

Bu 5 hatayı yapanlar birikim yapamazlar! Nasıl para biriktirebilirim? 1

1. GELİRİN TAMAMINI HARCAMAK

Birikim yapmanın temel kuralı, gelirinizi planlı bir şekilde yönetmekten geçiyor. Ancak pek çok kişi maaşını tamamıyla harcayarak geleceğe yatırım yapmıyor. Uzmanlar, her maaş alındığında gelirinizin en az %20’sini birikim hesabına aktarmayı öneriyor.

2. BORÇLARI ZAMANINDA ÖDEMEMEK

Kredi kartı ve diğer borçların zamanında ödenmemesi, yüksek faiz yüküyle birikim yapmayı zorlaştırıyor. Finans uzmanları, borçlarınızı öncelikle kapatmanız gerektiğini ve borçsuz bir finansal dönemin birikim için elzem olduğunu belirtiyor.

Bu 5 hatayı yapanlar birikim yapamazlar! Nasıl para biriktirebilirim? 2

3. ACİL DURUM FONUNU GÖZ ARDI ETMEK

Hayatın beklenmedik masrafları, planlı birikimi sekteye uğratabiliyor. Acil durum fonu olmayanlar, küçük bir sorunla bile tasarruflarını tüketmek zorunda kalıyor. Uzmanlar, en az 3-6 aylık giderlerinizi karşılayacak bir acil durum fonu oluşturmanın şart olduğunu vurguladı.

4. İRADEYE GÜVENMEK VE BEKLEMEK

Birçok kişi, birikim için "daha sonra başlarım" düşüncesine güveniyor. Ancak uzmanlara göre, irade gücüne güvenmek yanıltıcıdır. Tıpkı kilo vermek için en iyi koşu ayakkabısına para verildiği gibi, finansal yatırım ve tasarruf da ertelemeye gelmez. Her yıl "biriktiririm" diye beklemek hatadır; birikime ne kadar erken başlarsanız, kazancınız o kadar artar.

Bu 5 hatayı yapanlar birikim yapamazlar! Nasıl para biriktirebilirim? 3

5. YATIRIM VE TASARRUFU GELECEĞE ERTELEMEK

Yatırım ve tasarruf söz konusu olduğunda her yıl beklemek büyük bir hatadır. Uzmanlar, küçük miktarlarla bile erken başlanan birikimin bile zamanla büyük fark yaratacağını belirtti. Gelecek için birikim yapmak, planlı ve sürekli bir disiplin gerektirir; ertelemek ise bu fırsatı kaybettirir.

Uzmanlar: "Öncelikle eksi bakiyelerden kurtulun ve sıfırdan geleceğiniz için küçük adımlarla başlamaya gayret gösterin."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Her 10 kişiden 4’ü bu tuzağa düştü!Her 10 kişiden 4’ü bu tuzağa düştü!
Uzman isim uyardı: Yaygın görülen tehlikeye dikkat!Uzman isim uyardı: Yaygın görülen tehlikeye dikkat!

Anahtar Kelimeler:
para para kazanma tasarruf finans ekonomi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.