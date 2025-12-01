Bu 5 hatayı yapanlar birikim yapamazlar! Nasıl para biriktirebilirim?

Birikim yapma hayali bu dönemde daha da zorlaştı. Uzmanlara göre, pahalı dönemde bazı kişisel davranışlar da eklenince birikim yapmak imkansız hale geliyor.

Uzmanlara göre finansal hedeflerden uzaklaştıran 5 kritik hata:

1. GELİRİN TAMAMINI HARCAMAK

Birikim yapmanın temel kuralı, gelirinizi planlı bir şekilde yönetmekten geçiyor. Ancak pek çok kişi maaşını tamamıyla harcayarak geleceğe yatırım yapmıyor. Uzmanlar, her maaş alındığında gelirinizin en az %20’sini birikim hesabına aktarmayı öneriyor.

2. BORÇLARI ZAMANINDA ÖDEMEMEK

Kredi kartı ve diğer borçların zamanında ödenmemesi, yüksek faiz yüküyle birikim yapmayı zorlaştırıyor. Finans uzmanları, borçlarınızı öncelikle kapatmanız gerektiğini ve borçsuz bir finansal dönemin birikim için elzem olduğunu belirtiyor.

3. ACİL DURUM FONUNU GÖZ ARDI ETMEK

Hayatın beklenmedik masrafları, planlı birikimi sekteye uğratabiliyor. Acil durum fonu olmayanlar, küçük bir sorunla bile tasarruflarını tüketmek zorunda kalıyor. Uzmanlar, en az 3-6 aylık giderlerinizi karşılayacak bir acil durum fonu oluşturmanın şart olduğunu vurguladı.

4. İRADEYE GÜVENMEK VE BEKLEMEK

Birçok kişi, birikim için "daha sonra başlarım" düşüncesine güveniyor. Ancak uzmanlara göre, irade gücüne güvenmek yanıltıcıdır. Tıpkı kilo vermek için en iyi koşu ayakkabısına para verildiği gibi, finansal yatırım ve tasarruf da ertelemeye gelmez. Her yıl "biriktiririm" diye beklemek hatadır; birikime ne kadar erken başlarsanız, kazancınız o kadar artar.

5. YATIRIM VE TASARRUFU GELECEĞE ERTELEMEK

Yatırım ve tasarruf söz konusu olduğunda her yıl beklemek büyük bir hatadır. Uzmanlar, küçük miktarlarla bile erken başlanan birikimin bile zamanla büyük fark yaratacağını belirtti. Gelecek için birikim yapmak, planlı ve sürekli bir disiplin gerektirir; ertelemek ise bu fırsatı kaybettirir.

Uzmanlar: "Öncelikle eksi bakiyelerden kurtulun ve sıfırdan geleceğiniz için küçük adımlarla başlamaya gayret gösterin."