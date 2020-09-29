Bu 8 hataya dikkat! Kilo vereyim derken aldırıyor

Pandeminin etkisiyle fazla kilolarından şikayetçi olanların sayısı her geçen gün artıyor.
Birçok insan fazla kilolarından kurtulmak, sağlıklı ve fit bir vücuda kavuşmak için çeşitli
diyetlere yöneliyor. Bilinçsizce diyet yapanların farkında olmadan yaptığı diyet yanlışları
nedeniyle zayıflamak yerine kilo aldığını belirten Nişantaşı Hastanesi’nden Dyt. Psk. M.
Berrin Ak, sağlıklı bir şekilde kilo vermenin mümkün olduğunun altını çizerek, “Sağlıklı
diyette önemli ve doğru olan yağ kütlesinin azaltılmasıdır” diyor ve diyette yapılan en çok yapılan 8 hatayı açıklıyor.
Diyetlerde yapılan en büyük yanlış, başta ekmek olmak üzere tüm karbonhidratları diyetten
çıkarmak oluyor. Vücut enerji kaynağı olarak karbonhidratları kullanır. Özellikle beynin enerji
için karbonhidratların yapıtaşı olan glikoza ihtiyacı vardır. Karbonhidratların yeterince
alınmaması sonucunda vücut ihtiyacı olan enerjiyi kaslardan sağlamaya başlıyor. Bunun
sonucunda vücutta kas ve su kaybı gerçekleşiyor. Kas kaybı ile birlikte vücut kendini
korumaya alıyor, metabolizma yavaşlıyor ve kişi kilo almaya daha yatkın hale geliyor. Bu
durumun önüne geçmek için kurubaklagil, meyve ve tam tahıllı besinler gibi kompleks
karbonhidratları doğru miktarlarda tüm diyetlerinize ekleyin.
Uzun süre aç kalarak yapılan diyetlerde yağ yerine kas ve su kaybı gerçekleşiyor. Bu durum
zayıflama olarak algılanır ancak, sağlıklı diyette önemli ve doğru olan yağ kütlesinin
azaltılmasıdır. Uzun süre aç kalınması durumunda metabolizma yavaşlıyor ve yemek yemeye
başlandığı anda verilen kilolar tekrar alınıyor. Böylece kısır bir döngü doğuyor. Ayrıca uzun
süre aç kalınan diyetlerde kan şekerinde dengesizlik, halsizlik, baş dönmesi gibi sağlık
sorunları gelişebiliyor. Kalıcı ve sağlıklı zayıflamak için sağlığa ve zayıflama üzerine faydaları
bilimsel olarak kanıtlanan uzun açlık diyetleri beslenme uzmanları kontrolünde yapılmalı.
Akşam saatlerinde metabolizmanın yavaşladığı ve geç saatlerde yenen yemeklerin sindirim
ve kilo problemlerine yol açtığı bir gerçek. Fakat günümüz koşullarında işten çıkıp eve dönüş
saatini düşündüğünüzde belli bir saatten sonra yemek yememenin herkes için doğru bir yargı
olmadığı açıkça görülüyor. Bu nedenle diyetin kişiye özel olması gerektiği gibi öğün saatleri de kişiye özel olmalıdır. Yemek tüketimi uyumadan en az 2 ila 2 buçuk saat öncesinde
sonlandırılmalıdır.
Diyete yardımcı olması için tüketilen light ürünlerin kalorisiz olduğu yanılgısı bulunuyor. Bu
ürünler normal ürünlere göre az da olsa da kalorilidir. Ayrıca kalorisi azaltılmış bu ürünlere
lezzet katmak amacıyla farklı besin öğeleri ve tatlandırıcılar ekleniyor. Bu nedenle light
ürünleri almadan önce besin etiketi iyice okunmalı ve miktarlarına dikkat ederek tüketmeli.
Birçok kişi kısa zamanda hızlı kilo vermeyi amaçlasa da sağlıklı kilo vermek ve verilen kiloları
geri almamak için süreci zamana yaymak gerekiyor. Hızlı kilo verildiğinde mide problemleri,
saç dökülmeleri, kansızlık, ruhsal sorunlar gibi şikayetler ortaya çıkabiliyor. Araştırmalar,
yavaş ve dengeli verilen kiloların uzun dönemli kilo kontrolünde daha etkili olduğunu
gösteriyor.
Düzenli olarak tüketildiğinde sağlık açısından birçok faydası bulunan bitki çaylarının,
zayıflamaya doğrudan etkisi bulunmuyor. Aşırı tüketildiğinde sağlık sorunlarına da neden
olabilen bitki çaylarından, uzman kontrolünde dengeli bir beslenme programı oluşturulup
kalori açığı yakalandıktan sonra destek alınması gerekiyor.
Gün içinde sık tartılmak diyette yapılan yanlışlar arasında yer alıyor. Sık tartılarak gün
içerisinde yaşanan kilo dalgalanmalarını yanlış yorumlayabilir ve düşen motivasyonunuz
nedeniyle hedeflediğiniz kiloya ulaşamadan diyeti bırakabilirsiniz. Doğru motivasyon ve kilo
kontrolü için haftada bir gün aç karnına ve aynı saatlerde tartılmalısınız.
Genellikle internetten edinilen bilgilerle yapılan bu diyetler sağlıklı beslenme anlayışının
dışındadır. Bu diyetler zamanla, vitamin ve mineral gibi besin öğesi eksikliklerine bağlı birçok
sağlık sorununun oluşmasına neden olur. Sağlıklı bir zayıflama için tek tip beslenmekten
kaçının ve tüm besin gruplarından dengeli bir şekilde tüketmeye özen gösterin.
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