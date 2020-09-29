Bu 8 hataya dikkat! Kilo vereyim derken aldırıyor

Pandeminin etkisiyle fazla kilolarından şikayetçi olanların sayısı her geçen gün artıyor.

Birçok insan fazla kilolarından kurtulmak, sağlıklı ve fit bir vücuda kavuşmak için çeşitli

diyetlere yöneliyor. Bilinçsizce diyet yapanların farkında olmadan yaptığı diyet yanlışları

nedeniyle zayıflamak yerine kilo aldığını belirten Nişantaşı Hastanesi’nden Dyt. Psk. M.

Berrin Ak, sağlıklı bir şekilde kilo vermenin mümkün olduğunun altını çizerek, “Sağlıklı

diyette önemli ve doğru olan yağ kütlesinin azaltılmasıdır” diyor ve diyette yapılan en çok yapılan 8 hatayı açıklıyor. Karbonhidratları diyetten tamamen çıkarmak Diyetlerde yapılan en büyük yanlış, başta ekmek olmak üzere tüm karbonhidratları diyetten

çıkarmak oluyor. Vücut enerji kaynağı olarak karbonhidratları kullanır. Özellikle beynin enerji

için karbonhidratların yapıtaşı olan glikoza ihtiyacı vardır. Karbonhidratların yeterince

alınmaması sonucunda vücut ihtiyacı olan enerjiyi kaslardan sağlamaya başlıyor. Bunun

sonucunda vücutta kas ve su kaybı gerçekleşiyor. Kas kaybı ile birlikte vücut kendini

korumaya alıyor, metabolizma yavaşlıyor ve kişi kilo almaya daha yatkın hale geliyor. Bu

durumun önüne geçmek için kurubaklagil, meyve ve tam tahıllı besinler gibi kompleks

karbonhidratları doğru miktarlarda tüm diyetlerinize ekleyin.

Uzun süre aç kalmak Uzun süre aç kalarak yapılan diyetlerde yağ yerine kas ve su kaybı gerçekleşiyor. Bu durum

zayıflama olarak algılanır ancak, sağlıklı diyette önemli ve doğru olan yağ kütlesinin

azaltılmasıdır. Uzun süre aç kalınması durumunda metabolizma yavaşlıyor ve yemek yemeye

başlandığı anda verilen kilolar tekrar alınıyor. Böylece kısır bir döngü doğuyor. Ayrıca uzun

süre aç kalınan diyetlerde kan şekerinde dengesizlik, halsizlik, baş dönmesi gibi sağlık

sorunları gelişebiliyor. Kalıcı ve sağlıklı zayıflamak için sağlığa ve zayıflama üzerine faydaları

bilimsel olarak kanıtlanan uzun açlık diyetleri beslenme uzmanları kontrolünde yapılmalı. Akşam 18.00’den sonra hiçbir şey yememek Akşam saatlerinde metabolizmanın yavaşladığı ve geç saatlerde yenen yemeklerin sindirim

ve kilo problemlerine yol açtığı bir gerçek. Fakat günümüz koşullarında işten çıkıp eve dönüş

saatini düşündüğünüzde belli bir saatten sonra yemek yememenin herkes için doğru bir yargı

olmadığı açıkça görülüyor. Bu nedenle diyetin kişiye özel olması gerektiği gibi öğün saatleri de kişiye özel olmalıdır. Yemek tüketimi uyumadan en az 2 ila 2 buçuk saat öncesinde

sonlandırılmalıdır.

Light ürünleri sınırsızca tüketmek Diyete yardımcı olması için tüketilen light ürünlerin kalorisiz olduğu yanılgısı bulunuyor. Bu

ürünler normal ürünlere göre az da olsa da kalorilidir. Ayrıca kalorisi azaltılmış bu ürünlere

lezzet katmak amacıyla farklı besin öğeleri ve tatlandırıcılar ekleniyor. Bu nedenle light

ürünleri almadan önce besin etiketi iyice okunmalı ve miktarlarına dikkat ederek tüketmeli. Kısa sürede hızlı kilo vermeye çalışmak Birçok kişi kısa zamanda hızlı kilo vermeyi amaçlasa da sağlıklı kilo vermek ve verilen kiloları

geri almamak için süreci zamana yaymak gerekiyor. Hızlı kilo verildiğinde mide problemleri,

saç dökülmeleri, kansızlık, ruhsal sorunlar gibi şikayetler ortaya çıkabiliyor. Araştırmalar,

yavaş ve dengeli verilen kiloların uzun dönemli kilo kontrolünde daha etkili olduğunu

gösteriyor. Aşırı bitki çayı tüketmek Düzenli olarak tüketildiğinde sağlık açısından birçok faydası bulunan bitki çaylarının,

zayıflamaya doğrudan etkisi bulunmuyor. Aşırı tüketildiğinde sağlık sorunlarına da neden

olabilen bitki çaylarından, uzman kontrolünde dengeli bir beslenme programı oluşturulup

kalori açığı yakalandıktan sonra destek alınması gerekiyor.