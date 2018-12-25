Bu 8 sarılma türü ilişkinize ışık tutacak! Hepsinin bir anlamı var

ARKADAN SARILMAK

Arkadan gelen güçlü bir kucaklama, sevgilinzin sizi tüm zorluklardan korumaya hazır olduğunu ve sorumluluktan korkmadığını gösteriyor. O gerçek bir şövalye ve onun yanında kendinizi kesinlikle güvende hissedeceksiniz.

BELDEN KUCAKLAMA

Henüz size duygularını ifade etmese bile bu kucaklama kendini ifade etmenin bir yoludur. Sizinle zaman geçirmek istediğini belli eder. Ancak dikkatli olmanızda fayda var, bu şekilde yaklaşımlarda bulunan kişiler ilişkiyi hızlıca tüketebilirler.

SIVAZLAMA

Bu kucaklama şekli, arkadaşlıklarda romantik ilişkilerden daha yaygındır. Sadece arkadaşsanız, romantizm olası değildir: Arkadaşınız sizi destekleyecek ve dinleyecektir. Ancak eğer ilişkiniz bu sarılma şeklini yaşıyorsanız düşünmeye değer.

GÖZLERE BAKARAK SARILMA

Size inanılmaz bir şekilde nazik ve kibar sarılıyorsa aynı zamanda gözlerinize bakıyorsa onun sevgisinden kuşkunuz olmasın. Bu, ikiniz arasında gerçek ve derin bir bağlantının sembolüdür. Size çok değer veriyor ve olan her şey onun için gerçekten önemlidir. Bu tür ilişkilerin bir geleceği vardır.