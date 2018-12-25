KADIN

Bu 8 sarılma türü ilişkinize ışık tutacak! Hepsinin bir anlamı var

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
İLİŞKİLER HABERLERİ  | 25.12.2018 14:01 | Son Güncelleme

Her insan duygularını kolayca sözlü olarak ifade edemez. Neyse ki, beden dili yardımcı olabilir. Sarılmalarınızın ilişkiniz hakkında size neler söyleyebileceğini bilmek ister misiniz? Okumaya devam edin.

Bu 8 sarılma türü ilişkinize ışık tutacak! Hepsinin bir anlamı var

ARKADAN SARILMAK

1

Arkadan gelen güçlü bir kucaklama, sevgilinzin sizi tüm zorluklardan korumaya hazır olduğunu ve sorumluluktan korkmadığını gösteriyor. O gerçek bir şövalye ve onun yanında kendinizi kesinlikle güvende hissedeceksiniz.

BELDEN KUCAKLAMA

2

Henüz size duygularını ifade etmese bile bu kucaklama kendini ifade etmenin bir yoludur. Sizinle zaman geçirmek istediğini belli eder. Ancak dikkatli olmanızda fayda var, bu şekilde yaklaşımlarda bulunan kişiler ilişkiyi hızlıca tüketebilirler.

SIVAZLAMA

3

Bu kucaklama şekli, arkadaşlıklarda romantik ilişkilerden daha yaygındır. Sadece arkadaşsanız, romantizm olası değildir: Arkadaşınız sizi destekleyecek ve dinleyecektir. Ancak eğer ilişkiniz bu sarılma şeklini yaşıyorsanız düşünmeye değer.

GÖZLERE BAKARAK SARILMA

4

Size inanılmaz bir şekilde nazik ve kibar sarılıyorsa aynı zamanda gözlerinize bakıyorsa onun sevgisinden kuşkunuz olmasın. Bu, ikiniz arasında gerçek ve derin bir bağlantının sembolüdür. Size çok değer veriyor ve olan her şey onun için gerçekten önemlidir. Bu tür ilişkilerin bir geleceği vardır.

UZUN UZUN SARILMAK

6

Bu kucaklama şekli herkese tanıdık gelebilir: sevilen birinin desteğine ihtiyacımız olduğunda gereklidir. Size bu şekilde sarılandan konuşmasını bile beklemezsiniz. Çünkü o neşe ve üzüntünüzde her daim yanınızdadır.

TEK ELLE SARILMAK

7

Kişi omzunuza sarıldığında, sizi kanatlarının altına alır ve sizi sıkıntılardan korumaya çalışır. Fakat eğer bir kadın böyle sarılırsa bu sarılma şekli tamamen arkadaşçadır.

YARAMAZCA SARILMAK

8

Bu kişi ilişkinizi yeni bir aşamaya taşımak için sabırsızlanıyor. Bu sarılış şekliyle kadının kendisine ait olduğunu göstermeye çalışır. Ancak ilişkiniz yeniyse bu sarılış şekli çok samimi değildir ve derin duygulardan bahsetmez. Fakat uzun süredir beraberseniz, bu flörtte yanlış olan bir şey yoktur. Aşkınız oldukça alevlidir.

GÜÇLÜ SARILMAK

9

Eğer bir erkek size sıkıca sarılırsa, hafifçe sırtınızı okşadıysa, o zaman şanslısınız: o size çok iyi davranıyor ve değer veriyor. Bu tür erkekler çok içten ve romantik, güçlü ve mutlu bir aile hayal ediyorlar.


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sarılma şekli ilişki birliktelik

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