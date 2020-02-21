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Bu acıya yürek dayanmaz! Babaanne ve torunlarının acı ölümü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2020 22:22 | Son Güncelleme

Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Yukarısal köyünde çıkan yangında evde mahsur kalan babaanne ile 2 torunu dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.

Bu acıya yürek dayanmaz! Babaanne ve torunlarının acı ölümü

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yukarısal köyünde meydana geldi. 3 katlı evin ikinci katında bilinmeyen nedenle çıkan yangını gören köylüler yardıma koşarak, itfaiyeye haber verdi. Köylüler, yangında mahsur kalan Fatma Erkan (63) ile torunları 3 yaşındaki Berat Ali Erkan ve 1,5 yaşındaki Ali Asaf Erkan’ı dışarı çıkardı.

BABAANNE VE İKİ TORUNU DUMANDAN ETKİLENEREK HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde babaanne ve iki torunun dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni yapılacak inceleme sonucu belirlenecek.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
bartın Amasra

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