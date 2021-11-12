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  4. Bu ağacın gövdesi 3 metre! Gören fotoğraf çektiriyor: Gerçek yaşı hesaplansın

Bu ağacın gövdesi 3 metre! Gören fotoğraf çektiriyor: Gerçek yaşı hesaplansın

12.11.2021 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Kızlarsekisi Mahallesinde bin yaşında olduğu tahmin edilen meşe palamuduna köylüler gözleri gibi bakıyor. Köylülerin ve vatandaşların gözdesi olan ağacın gövde genişliğinin 3 metre, boyunun ise 2,5 metre olduğu belirtildi.

Bu ağacın gövdesi 3 metre! Gören fotoğraf çektiriyor: Gerçek yaşı hesaplansın

Kızlarsekisi Mahallesi Münük bölgesinde bulunan Ali Gök’ün evinin önündeki asırlık meşe palamudu ağacı köylülerin ve köyü gezmeye gelen vatandaşların gözdesi. Ağacın net yaşının bilinmediğini ama aile büyüklerinden gelen bilgiler ile en az 10 asırlık olduğu iddia edilen meşe palamudu ağacına gözü gibi bakan Gök ailesi, ağacın gerçek yaşının hesaplanıp tescillenmesini istedi.

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''GÖREN FOTOĞRAF ÇEKTİRİYOR''

Ağacın, gövde genişliğinin 3 metre gövde boyunun 2,5 metre olduğunu söyleyen Ali Gök, internette yaptığı araştırmada bu ağaçların en az bin yıllık olduğunu ve aile büyüklerinin bilgisine göre bu ağacın yaşının 10 asrı bulabileceğini ifade etti. Ağacın gövdesine bir insanın rahatça girebileceği bir boşlukta olduğunu belirten Gök, “Görenler gelip fotoğraf çektiriyor. Tam yaşının kaç olduğunu öğrenmek istiyoruz. Yaşını emsallere bakarak tahmin ediyoruz. İçinde şuan 2 buçuk 3 metre boyunda içinde kocaman bir oyuk var. Anıt ağaç olduğunu düşünüyor tescil almasını istiyoruz” dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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