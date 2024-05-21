Tatil sezonu öncesi tüm yatlar için harekete geçildi! Sahillerdeki kaçak yapıların da tamamı yıkılacak: "Plajlara ulaşımı kolaylaştıracağız"

Tatil sezonu öncesi Artvin'den Hatay'a doğru hilal şeklindeki tüm kıyılar denetleme altında. Sahillerdeki hukuk dışı yapılar, mevzuata aykırı tüm uygulamalar için harekete geçildi.

"TÜM KAÇAK YAPILARI TEMİZLEYİP, MİLLETİMİZİN SAHİLLERE, PLAJLARA RAHAT BİR ŞEKİLDE ULAŞMASINI SAĞLAYACAĞIZ"

Bakan Özhaseki, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sonrası gazetecilere açıklama yaptı. Özhaseki, sahillerdeki yapılarla ilgili çalışma yaptıklarını belirterek, "Artvin'den Hatay'a doğru bir hilal çizin, bütün kıyıları denetliyoruz. Mafyavari tutumlarla sahil şeritlerinde, bazı bölgelerin işgal edildiğini görüyoruz. Buna izin vermeyeceğiz. Hukuk dışı yapıları, mevzuata aykırı tüm uygulamaları; bütün kaçak yapıları yıkacağız. Alo İhbar Hattı kuracağız orada. Vatandaş diyecek ki; 'Bizim burada denize ulaşmamızı şunlar engelliyor.' Türkiye, bir hukuk devletidir. Hukukun üstünde bir güç, Türk devletinin üstünde bir güç yoktur. Aksini düşünüp, kaçak yapılar işletenlere hukuk ile cevap vereceğiz. Tüm kaçak yapıları temizleyip, milletimizin sahillere, plajlara rahat bir şekilde ulaşmasını sağlayacağız" dedi.

'YAZ BOYUNCA HERKES ŞAHİT OLACAK'

Özhaseki, devletin sahillerine kurulan kaçak yapılara karşı üzerlerine düşeni yapacaklarını kaydederek, "Bunu söyledim ya, bana bir sürü ihbar geldi. 'Şurada siteler kuruldu' diyor. 'Bunlar zengin adamlar, oradan sahile inişimizi engelliyorlar.' Hiç kimse merak etmesin. Devletimiz muktedirdir, üzerine düşeni yapacaktır. Bunun temel prensiplerini, altyapısını bir 15-20 gün oluşturalım; nasıl hareket edeceğimizi, nasıl burada bir yol haritası izleyeceğimizi. Ondan sonra çıkıp, devam edeceğiz. Yaz boyunca herkes bunlara şahit olacak. Oteller belki en fazla kendi önüne şezlong atıyor. Ama oradan gelene geçene mani olmuyor. Denize girene bir şey demiyor. Sorun orada değil; asıl mesele diğer tarafta bir koy bulmuşlar, 3-4 kişi çökmüş, oraya büfemsi bir şey koymuş. Orada ufak tefek bir şey satıyor ama bir şezlonga git otur bak kaç lira istiyor. Ailesiyle gitmiş insanlar, nasıl bu işgalcilerle muhatap olsunlar" diye konuştu.

'DENİZLERİMİZİN KİRLENMESİNİ ÖNLEYECEĞİZ'

Hukuk dışı yapılan işlere karşı müsamaha göstermeyeceklerini vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:

"O yüzden oraları temizleyeceğiz. Bir kısmını Kültür ve Turizm Bakanımızla yine konuştuk, halk plajları açacaklar. Bizim tüm Türkiye'deki kıyılara bakan MUÇEV (Muğla Turizm Çevre Vakfı) adında bir kuruluşumuz var. Sahillerde sorumlu olduğu yerleri işletecek. Buralarda 1-2 ihtiyaç mahal yapacağız tabii. Denizlerimizin kirlenmesini önleyeceğiz, temiz tutacağız. Ondan sonra vatandaş kendi ihtiyacını görür zaten. Yediğini, içtiğini alıyor, götürüyor, getiriyor. Ticarete gerek yok orada. Bir de şimdi yatların hepsini denetim altına alacak olan Mapa Şamandıra Sistemi'ni başlatacağız. Örneğin birisi bir tekne alıyor ve teknesini 3 ay koylarımıza çekiyor. Orada yaz tatili yapıyor. Yapsınlar, sorun yok; ama denizleri kirletiyorlar. Teknelerini ağaçlara bağlayarak ağaçları kırıyorlar. Biz de Mapa Şamandıra Projemiz ile bunların önüne geçeceğiz. Teknelerini kuracağımız mapa şamandıraya bağlayacaklar. Yatların hepsini kayıt altına alacağız. Burada tatil yapıyorsa, onun belirlenen ücretini ödeyecek. Sonra da yanına getirdiğimiz atık gemisine atıklarını verecek. Vermek zorunda kalacak, denize atıklarını boşaltamayacak. Hepsini denetleyeceğiz ve denizlerimizi koruyacağız."

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





