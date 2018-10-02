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Bu akşam nereye çıksam derdine son!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.10.2018 08:24 | Son Güncelleme

Bu akşam ne yapsam, nereye gitsem, kimlerle vakit geçirsem diye düşünme derdine son! Jemiyet ile eğlence anlayışınız yeniden şekilleniyor! İşte detaylar.

Bu akşam nereye çıksam derdine son!

Teknolojinin gelişmesi ve akıllı telefonların yaygınlaşması sayesinde pek çok şeyi uygulamalar vasıtasıyla halledebilir seviyeye geldik. Artık akıllı telefon uygulamaları sayesinde bakkala gitmeden siparişlerimizi ayağımıza getirtebiliyor, daha eve gitmeden evimizdeki klimayı, kombiyi dilediğimiz gibi açıp, kapatabiliyoruz. Fakat uygulamalar ile yapabileceklerini bu kadarla da sınırlı değil. Zira Jemiyet isimli uygulama sayesinde, artık ayrıcalıklı partilere katılabilir ve eğlence anlayışınızı değiştirebilirsiniz.

Jemiyet; sadece davetlilerin ve jüri onayından geçmiş kişilerin katılabildiği, mobil uygulama yolu ile üyelerini şehrin farklı yerlerinde organize ettiği yada sunduğu etkinliklerde bir araya getiren lüks, gece hayatı, kalite ve teknoloji unsurlarını bir araya getiren ayrıcalıklı dijital etkinlik kulübüdür.
Jemiyet‘e üye olup İstanbul’un en prestijli kulüp partileriden, hafta içi iş çıkışı etkinliklerine, sanatsal etkinliklerden, konsept partilere, lüks yat partilerden villa partilerine kadar farklı konseptlerde etkinliklere katılıp filtreden geçmiş üyelerin olduğu kaliteli bir ortamda eğlenebilir ve  yeni insanlarla tanışabilirsin.

Peki bu seçkin kulübe nasıl katılacaksınız? Az önce de belirttiğimiz üzere bu ayrıcalıklı kulübe herkes giremiyor. Girebilmeniz için Jemiyet’te olan bir arkadaşınızın size davetiye atması yeterli. Ya da uygulamanın resmi web sitesi üzerinden katılım formunu doldurarak bu seçkin kulübün bir üyesi olabilirsiniz.
Yalnız şunu unutmamanız gerekiyor. Her başvuru kabul edilecek diye bir kaide yok. Ayrıca, sahte bilgilerle oluşturduğunuz profiller de engelleniyor. Dilerseniz uygulamanın web sitesine buradan göz atabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
jemiyet akıllı telefon

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