Bu alışkanlık elektrik faturasını iki katına çıkarıyor! Çoğu kişi bilmiyor

Enerji verimliliği konusunda yapılan uyarılarda en dikkat çeken başlıklardan biri cihazların bekleme modunda bırakılması. Televizyon, bilgisayar, modem, kahve makinesi ve hatta bazı beyaz eşyalar, kapalı gibi görünse de prizde takılı kaldıkları sürece elektrik tüketmeye devam ediyor. Bu durum “gizli tüketim” olarak adlandırılıyor ve uzun vadede faturaya ciddi şekilde yansıyor.

Uzmanlar, özellikle gece boyunca prizde bırakılan cihazların toplamda yüksek enerji harcadığını belirtiyor. Günlük kullanımda fark edilmeyen bu tüketim, ay sonunda önemli bir maliyet oluşturabiliyor. Yapılan hesaplamalara göre, evdeki elektronik cihazların sadece bekleme modunda harcadığı enerji bile faturayı yüzde 10 ila 20 oranında artırabiliyor.

Bununla birlikte, faturayı yükselten tek neden bu değil. İşte en sık yapılan ve enerji tüketimini artıran alışkanlıklar...

Fişe takılı olan her cihaz, aktif kullanılmasa bile düşük seviyede elektrik harcamaya devam eder. Özellikle gece boyunca bu tüketim katlanarak artar.

ESKİ VE DÜŞÜK ENERJİ SINIFI BEYAZ EŞYALAR KULLANMAK

Eski model buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makineleri yeni nesil ürünlere göre çok daha fazla elektrik tüketir. Enerji sınıfı düşük cihazlar faturanın gizli sebeplerinden biridir.

Yarım yükle çalışan makineler aynı enerjiyi harcar ancak daha az verim sağlar. Bu da gereksiz tüketim anlamına gelir.

BUZDOLABININ KAPAĞINI SIK SIK AÇMAK VE SICAK YİYECEK KOYMAK

Sıcak yemeklerin doğrudan buzdolabına konulması veya kapağın uzun süre açık kalması, cihazın daha fazla çalışmasına neden olur ve enerji tüketimini artırır.

Klimanın çok düşük ya da çok yüksek derecede çalıştırılması, ısıtıcıların uzun süre açık bırakılması tüketimi ciddi şekilde artırır. Her 1 derecelik fark bile faturaya yansıyabilir.

ESKİ TİP AMPÜLLER KULLANMAK

LED yerine akkor ampul kullanımı, aydınlatma kaynaklı tüketimi birkaç kat artırabilir.

Ütü, fırın ve kettle gibi yüksek güç tüketen cihazları yoğun kullanmak da faturayı katlayabilir. Bu cihazlar kısa sürede yüksek enerji çeker. Özellikle gün içinde sık kullanıldığında toplam tüketimi ciddi şekilde yükseltir.

Uzmanlara göre bu alışkanlıklar tek tek küçük gibi görünse de birleştiğinde büyük bir fark yaratıyor. Basit önlemlerle bu tüketimi azaltmak mümkün. Kullanılmayan cihazların fişten çekilmesi, enerji tasarruflu ürünlerin tercih edilmesi ve bilinçli kullanım, faturaları önemli ölçüde düşürebiliyor.