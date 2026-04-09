KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Bu alışkanlık elektrik faturasını iki katına çıkarıyor! Çoğu kişi bilmiyor

Evlerde fark edilmeden yapılan bazı alışkanlıklar, elektrik faturalarının beklenenden çok daha yüksek gelmesine neden olabiliyor. Uzmanlara göre özellikle gün içinde sıkça kullanılan bazı cihazların yanlış kullanımı, enerji tüketimini ciddi oranda artırarak faturaları ikiye katlayabiliyor.

Gökçen Kökden

Enerji verimliliği konusunda yapılan uyarılarda en dikkat çeken başlıklardan biri cihazların bekleme modunda bırakılması. Televizyon, bilgisayar, modem, kahve makinesi ve hatta bazı beyaz eşyalar, kapalı gibi görünse de prizde takılı kaldıkları sürece elektrik tüketmeye devam ediyor. Bu durum “gizli tüketim” olarak adlandırılıyor ve uzun vadede faturaya ciddi şekilde yansıyor.

Uzmanlar, özellikle gece boyunca prizde bırakılan cihazların toplamda yüksek enerji harcadığını belirtiyor. Günlük kullanımda fark edilmeyen bu tüketim, ay sonunda önemli bir maliyet oluşturabiliyor. Yapılan hesaplamalara göre, evdeki elektronik cihazların sadece bekleme modunda harcadığı enerji bile faturayı yüzde 10 ila 20 oranında artırabiliyor.

Bununla birlikte, faturayı yükselten tek neden bu değil. İşte en sık yapılan ve enerji tüketimini artıran alışkanlıklar...

Fişe takılı olan her cihaz, aktif kullanılmasa bile düşük seviyede elektrik harcamaya devam eder. Özellikle gece boyunca bu tüketim katlanarak artar.

ESKİ VE DÜŞÜK ENERJİ SINIFI BEYAZ EŞYALAR KULLANMAK

Eski model buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makineleri yeni nesil ürünlere göre çok daha fazla elektrik tüketir. Enerji sınıfı düşük cihazlar faturanın gizli sebeplerinden biridir.

Yarım yükle çalışan makineler aynı enerjiyi harcar ancak daha az verim sağlar. Bu da gereksiz tüketim anlamına gelir.

BUZDOLABININ KAPAĞINI SIK SIK AÇMAK VE SICAK YİYECEK KOYMAK

Sıcak yemeklerin doğrudan buzdolabına konulması veya kapağın uzun süre açık kalması, cihazın daha fazla çalışmasına neden olur ve enerji tüketimini artırır.

Klimanın çok düşük ya da çok yüksek derecede çalıştırılması, ısıtıcıların uzun süre açık bırakılması tüketimi ciddi şekilde artırır. Her 1 derecelik fark bile faturaya yansıyabilir.

ESKİ TİP AMPÜLLER KULLANMAK

LED yerine akkor ampul kullanımı, aydınlatma kaynaklı tüketimi birkaç kat artırabilir.

Ütü, fırın ve kettle gibi yüksek güç tüketen cihazları yoğun kullanmak da faturayı katlayabilir. Bu cihazlar kısa sürede yüksek enerji çeker. Özellikle gün içinde sık kullanıldığında toplam tüketimi ciddi şekilde yükseltir.

Uzmanlara göre bu alışkanlıklar tek tek küçük gibi görünse de birleştiğinde büyük bir fark yaratıyor. Basit önlemlerle bu tüketimi azaltmak mümkün. Kullanılmayan cihazların fişten çekilmesi, enerji tasarruflu ürünlerin tercih edilmesi ve bilinçli kullanım, faturaları önemli ölçüde düşürebiliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
26 Nisan’dan sonra her şey değişiyor! Kritik tarihler açıklandı26 Nisan’dan sonra her şey değişiyor! Kritik tarihler açıklandı
Bu aylarda doğanlar kıskançlıkta zirveye oynuyorBu aylarda doğanlar kıskançlıkta zirveye oynuyor

Anahtar Kelimeler:
elektrik faturaları ipucu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.