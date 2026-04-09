Bu aylarda doğanlar kıskançlıkta zirveye oynuyor, aman dikkat

Duygusal tepkiler ve kıskançlık gibi konularda bazı aylar diğerlerinden belirgin şekilde ayrışıyor. Astrolojiye göre bu aylarda doğan kişiler, ilişkilerinde daha yoğun duygular yaşayabiliyor ve kıskançlık konusunda sınırları zorlayabiliyor.

MART

Mart ayında doğanlar, duygusal derinlikleri ve hassas yapılarıyla dikkat çeker. Sevdiklerine karşı son derece bağlı olan bu kişiler, aynı oranda sahiplenici olabilir. Bu durum zaman zaman kıskançlık duygusunu tetikleyebilir. Özellikle ilişkilerinde karşı tarafı kaybetme korkusu, onların daha kontrolcü davranmasına neden olabilir.

TEMMUZ

Temmuz doğumlular, güçlü sezgileri ve koruyucu yapılarıyla bilinir. Sevdiklerini her şeyden çok sahiplenen bu kişiler, ilişkilerinde güven duygusuna büyük önem verir. Ancak bu bağ, zaman zaman kıskançlık olarak kendini gösterebilir. Partnerlerine karşı oldukça hassas olan Temmuz doğumlular, en küçük değişimi bile fark edebilir.

EKİM

Ekim ayında doğanlar dışarıdan sakin ve dengeli görünse de iç dünyalarında oldukça yoğun duygular taşır. İlişkilerinde uyum arayan bu kişiler, karşılık göremediklerini düşündüklerinde kıskançlık duygusuna kapılabilir. Özellikle ilgisizlik hissettiklerinde tepkileri daha belirgin hale gelebilir.

KASIM

Kasım doğumlular listede zirveye oynayan isimlerden biri. Tutkulu, derin ve güçlü karakterleriyle bilinen bu kişiler, ilişkilerinde ya hep ya hiç yaklaşımı sergiler. Bu yoğunluk, beraberinde kıskançlığı da getirir. Sevdiklerine karşı aşırı sahiplenici olabilir ve güven konusunda hassas davranabilirler.

OCAK

Ocak ayında doğanlar genellikle mantıklı ve kontrollü olarak bilinse de, söz konusu duygular olduğunda durum değişebilir. Kolay kolay belli etmese de içten içe kıskançlık yaşayabilirler. Özellikle değer verdikleri birini kaybetme ihtimali onları düşündüğünden daha fazla etkileyebilir.