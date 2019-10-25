Bu anlar gündem oldu: Ha düştü ha düşecek!

Dışişleri Bakanı buzda dengede durmakta zorlanırken bu anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Lavrov'un imdadına Norveçli mevkidaşı Ine Marie Eriksen Soreide yetişti.

SURİYE AÇIKLAMASI

Lavrov, Soçi'de Türkiye ile vardıkları mutabakatın, Kürt güçler dahil taraflardan her birinin haklarını garanti altına aldığını söyledi.

Lavrov Norveçli mevkidaşı Ine Marie Eriksen Soreide ile görüşmesini takiben düzenlediği basın toplantısında bir soru üstüne, Soçi'de 22 Ekim'de imzalanmış olan mutabakatın, söz konusu mutabakatın şartlarını yerine getiren herkesin haklarını garanti altına aldığını, bu taraflardan birisinin de Kürt güçler olduğunu belirtti.

Rus Dışişleri Bakanı, "Varılmış olan mutabakatı yerine getirecek olan her bir tarafın haklarına tabii ki saygı duyulacak. Söz konusu anlaşma, (Suriye) Devlet Başkanı (Beşar Esad) ile YPG liderleri tarafından da onaylanmış ve desteklenmiştir" ifadelerini kullandı.

