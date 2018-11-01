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Bu ayaklar 14 haftalık bir erkek bebeğe ait

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.11.2018 15:24 | Son Güncelleme

ABD'nin Missouri eylateinde gündeme gelen olay dünyanın dört bir yanında yankı uyandırdı. 40 yaşındaki Sharran Shutterland isimli kadın, 14. haftada hamileliğini sonlandırmak durumunda kaldı. Anne adaylarının en büyük korkusunu yaşayan Sharran, kaybettiği bebeğine diğer annelerden daha farklı şekilde veda etti.

26 gram ağırlığındaki oğlunun cansız bedenini fotoğraflayan acılı anne, oğlunun tıpta bir bebek olarak kabul edilmemesine tepki gösterdi. 26 gramlık oğlunun 'tıbbi atık' olarak görülmesini hüzünle karşılayan Sharron, 'Onu elime aldığımda büyülendim. Ona dokunabilme şansına sahip olduğum için şükrediyorum' dedi. 14 haftalık bebeğine sade bir cenaze töreni düzenleyen çift, bebeklerini bahçelerindeki saksıya gömdü.

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Anne adaylarının en büyük korkusu hamilelik süreçlerini sağlıklı ve tam anlamıyla tamamlayamamaktır. ABD'nin Missouri eyaletinde yaşayan Sharran Shutterland isimli anne, bu korkulu rüyayı yaşadı ancak Sharron'ın bu kayba bakış açısı çok farklıydı.
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40 yaşındaki Sharran hamileliğinin 14. haftasında bebeğini dünyaya getirmek zorunda kaldı. Fetüsler 20 haftalık olmadıkça tıbbi anlamda gerçek bir bebek olarak kabul edilmiyor. Doktorların bebeğine "tıbbi atık" gibi muamele etmesi karşısında Sharron farklı bir bakış açısı sergiledi. Anne 26 gram ağırlığındaki oğlunun cansız bedeninin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı ve ona veda etti.
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Sharron, bunu yapmasının nedenini onun tıbbi atık değil gerçek bir bebek olduğunu kanıtlamak istemesi olduğunu söylüyor. Sharron yaşadıklarını böyle anlattı:"Onu elime aldığımda büyülendim. Kulakları, dili, dudakları, her şey o kadar mükemmeldi ki inanamadım. Ölmüş olsa da ona dokunabilme şansına sahip oldum. Bunun için şükrediyorum."
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Shannon ve eşi Miran ismini koydukları bebeklerini hastaneden alıp eve götürdüler. Fetüsü buzdolabına koyan çift ona küçük ve sade bir cenaze töreni düzenlemek için hazırlıklarına başladı. Çift bebeğin cansız bedenini bahçelerindeki bir saksıya gömdü.
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Anahtar Kelimeler:
ABD anne bebek

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu küçük şeyi kim yaratmış! Annesi ve babası başka yaratıcı yok.
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