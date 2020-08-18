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Bu baharatın faydaları saymakla bitmiyor! Hafızayı güçlendiriyor, cildi güzelleştiriyor...

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.08.2020 09:58 | Son Güncelleme

Sağlıklı bir yaşam için yediğimiz besinlerin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Sebzeler, meyveler, et ve süt ürünleri... Peki ya baharatlar? Vitamin ve mineral deposu olan yenibaharı duydunuz mu? Lezzet dolu taneleriyle sofranızı şenlendirdiği gibi sizleri de turp gibi yapacak. İşte binbir derde şifa veren yenibahar ve faydaları...

Bu baharatın faydaları saymakla bitmiyor! Hafızayı güçlendiriyor, cildi güzelleştiriyor...

Tropikal bir baharat olan yenibahar, özellikle de Uzak Doğu ve Güney Amerika mutfaklarının vazgeçilmezlerindendir. ''Jamaika biberi'' olarak da adlandırılır ve Mersingiller familyasından gelir. Ülkemizde daha çok dolma ve et türü yemeklerinde kullanılır. Kokusu ve tadı karabiber karanfil, tarçın gibi birçok baharata benzetilir. Meyvesi kahverengi küçük ve yuvarlaktır. Alternatif tıpta da kullanılan bu bitki vücudun hastalıklarla savaşmasında oldukça etkilidir.

YENİBAHARIN SAĞLIĞA FAYDALARI

1. Ağız Sağlığını Korur

İçerisindeki anti-bakteriyel özellikler sayesinde ağızdaki bakterilerle mücadele eder. Ağız kokusunu önler. Diş eti iltihaplanmalarına iyi gelir. Boğaz ve bademciklerin mikroplardan korunmasına yardımcı olur. İçerdiği kalsiyum dişleri ve kemikleri güçlendirir. Ağız sağlığını korumak için su, tuz ve yenibaharı karıştırarak gargara yapabilirsiniz.

2. Bağışıklığı Destekler

Anti-bakteriyel özelliği sayesinde vücudun içindeki zararlı maddeleri yok eder. Yemeklere koyulduğunda da aynı etkiyi göstererek vücuda zararlı madde alımını önler. İçerisindeki C vitamini öksürük, soğuk algınlığı ve nezle gibi hastalıklara karşı direnci arttırır.

3. Sindirim Sistemini Korur

Yenibahar, içindeki bileşenler sayesinde sindirimi destekler. Mide ve bağırsaktaki gaz sorunlarını giderir. Hazmı kolaylaştırır, şişkinlik oluşmasını engeller. Kusma, mide bulantısı, ishal ve kabızlık gibi sorunlara iyi gelir. Metabolizmayı hızlandırır.

4. Kalp-Damar Sistemini Düzenler

İçerisindeki potasyum kan basıncını ve kalp ritmini düzenler. Kan üretiminde etkili olan, bakır ve demir açısından zengin olduğu için kan oluşumuna katkı sağlar. Kan dolaşımını düzenler, damar içerisinde yağ birikimini önler. Kalp ve damar sistemine yardımcı olur. Kalp krizi ve felç riskini azaltır.

5.Güçlü Bir Antioksidan

İçerisindeki öjenol, tanenler, kuersetin ve diğer bazı bileşikler yenibaharı güçlü bir antioksidan haline getirir.

6. İltihap Önleyici

İltihap giderici özelliğe sahiptir. İltihaplı yaralara iyi gelir.

7. Ağrıyı Keser, Yaraları İyileştirir

Yenibahar yağı, bakteri ve mantar kaynaklı yaraların iyileşmesini sağlar. Kas ve eklem ağrılarını dindirir. Masaj yağı olarak da kullanılır.

8. Cildi Güzelleştirir, Kadın Dostudur

İçerisindeki A ve C vitamin takviyesi yaparak cildi besler. Cildin daha sağlıklı görünmesine yardımcı olur. Östrojen seviyesini düzenleyerek regl sancılarını ve menopoz semptomlarını azaltır.

9. Sinir Sistemi Üzerinde Etkilidir

Yenibahar sinir sisteminin yenilenmesini sağlar. Depresyona, strese ve yorgunluğa iyi gelir. Sinir sistemini etkilediği için beyin fonksiyonları üzerinde de etkili olur. Hafızanın güçlenmesini sağlar. Unutkanlığı azaltır, dikkat dağınıklığına iyi gelir.

DİKKAT!

Yenibahar alerjik etkilere neden olabilir. Bu yüzden kullanırken dikkatli olmalısınız. Hamile ve emziren annelerin kullanması önerilmez. Bununla birlikte aşırı kullanımdan kaçınmalısınız.

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