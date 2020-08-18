Bu baharatın faydaları saymakla bitmiyor! Hafızayı güçlendiriyor, cildi güzelleştiriyor...

Tropikal bir baharat olan yenibahar, özellikle de Uzak Doğu ve Güney Amerika mutfaklarının vazgeçilmezlerindendir. ''Jamaika biberi'' olarak da adlandırılır ve Mersingiller familyasından gelir. Ülkemizde daha çok dolma ve et türü yemeklerinde kullanılır. Kokusu ve tadı karabiber karanfil, tarçın gibi birçok baharata benzetilir. Meyvesi kahverengi küçük ve yuvarlaktır. Alternatif tıpta da kullanılan bu bitki vücudun hastalıklarla savaşmasında oldukça etkilidir.

YENİBAHARIN SAĞLIĞA FAYDALARI

1. Ağız Sağlığını Korur

İçerisindeki anti-bakteriyel özellikler sayesinde ağızdaki bakterilerle mücadele eder. Ağız kokusunu önler. Diş eti iltihaplanmalarına iyi gelir. Boğaz ve bademciklerin mikroplardan korunmasına yardımcı olur. İçerdiği kalsiyum dişleri ve kemikleri güçlendirir. Ağız sağlığını korumak için su, tuz ve yenibaharı karıştırarak gargara yapabilirsiniz.

2. Bağışıklığı Destekler

Anti-bakteriyel özelliği sayesinde vücudun içindeki zararlı maddeleri yok eder. Yemeklere koyulduğunda da aynı etkiyi göstererek vücuda zararlı madde alımını önler. İçerisindeki C vitamini öksürük, soğuk algınlığı ve nezle gibi hastalıklara karşı direnci arttırır.