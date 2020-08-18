Bu baharatın faydaları saymakla bitmiyor! Hafızayı güçlendiriyor, cildi güzelleştiriyor...

Tropikal bir baharat olan yenibahar, özellikle de Uzak Doğu ve Güney Amerika mutfaklarının vazgeçilmezlerindendir. ''Jamaika biberi'' olarak da adlandırılır ve Mersingiller familyasından gelir. Ülkemizde daha çok dolma ve et türü yemeklerinde kullanılır. Kokusu ve tadı karabiber karanfil, tarçın gibi birçok baharata benzetilir. Meyvesi kahverengi küçük ve yuvarlaktır. Alternatif tıpta da kullanılan bu bitki vücudun hastalıklarla savaşmasında oldukça etkilidir.
YENİBAHARIN SAĞLIĞA FAYDALARI
1. Ağız Sağlığını Korur
İçerisindeki anti-bakteriyel özellikler sayesinde ağızdaki bakterilerle mücadele eder. Ağız kokusunu önler. Diş eti iltihaplanmalarına iyi gelir. Boğaz ve bademciklerin mikroplardan korunmasına yardımcı olur. İçerdiği kalsiyum dişleri ve kemikleri güçlendirir. Ağız sağlığını korumak için su, tuz ve yenibaharı karıştırarak gargara yapabilirsiniz.
2. Bağışıklığı Destekler
Anti-bakteriyel özelliği sayesinde vücudun içindeki zararlı maddeleri yok eder. Yemeklere koyulduğunda da aynı etkiyi göstererek vücuda zararlı madde alımını önler. İçerisindeki C vitamini öksürük, soğuk algınlığı ve nezle gibi hastalıklara karşı direnci arttırır.
3. Sindirim Sistemini Korur
Yenibahar, içindeki bileşenler sayesinde sindirimi destekler. Mide ve bağırsaktaki gaz sorunlarını giderir. Hazmı kolaylaştırır, şişkinlik oluşmasını engeller. Kusma, mide bulantısı, ishal ve kabızlık gibi sorunlara iyi gelir. Metabolizmayı hızlandırır.
4. Kalp-Damar Sistemini Düzenler
İçerisindeki potasyum kan basıncını ve kalp ritmini düzenler. Kan üretiminde etkili olan, bakır ve demir açısından zengin olduğu için kan oluşumuna katkı sağlar. Kan dolaşımını düzenler, damar içerisinde yağ birikimini önler. Kalp ve damar sistemine yardımcı olur. Kalp krizi ve felç riskini azaltır.
5.Güçlü Bir Antioksidan
İçerisindeki öjenol, tanenler, kuersetin ve diğer bazı bileşikler yenibaharı güçlü bir antioksidan haline getirir.
6. İltihap Önleyici
İltihap giderici özelliğe sahiptir. İltihaplı yaralara iyi gelir.
7. Ağrıyı Keser, Yaraları İyileştirir
Yenibahar yağı, bakteri ve mantar kaynaklı yaraların iyileşmesini sağlar. Kas ve eklem ağrılarını dindirir. Masaj yağı olarak da kullanılır.
8. Cildi Güzelleştirir, Kadın Dostudur
İçerisindeki A ve C vitamin takviyesi yaparak cildi besler. Cildin daha sağlıklı görünmesine yardımcı olur. Östrojen seviyesini düzenleyerek regl sancılarını ve menopoz semptomlarını azaltır.
9. Sinir Sistemi Üzerinde Etkilidir
Yenibahar sinir sisteminin yenilenmesini sağlar. Depresyona, strese ve yorgunluğa iyi gelir. Sinir sistemini etkilediği için beyin fonksiyonları üzerinde de etkili olur. Hafızanın güçlenmesini sağlar. Unutkanlığı azaltır, dikkat dağınıklığına iyi gelir.
DİKKAT!
Yenibahar alerjik etkilere neden olabilir. Bu yüzden kullanırken dikkatli olmalısınız. Hamile ve emziren annelerin kullanması önerilmez. Bununla birlikte aşırı kullanımdan kaçınmalısınız.
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