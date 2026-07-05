6-12 Temmuz haftası bu 3 burcun sınavı olacak!

Astroloji yorumlarına göre 6-12 Temmuz haftasında Güneş ile Satürn arasındaki sert açı ve Neptün'ün geri hareketi (retro) bazı burçlar üzerinde baskı oluşturacak. Uzmanlar, özellikle iletişim, iş hayatı ve duygusal konularda daha sabırlı olunması gerektiğini ifade ediyor.

İşte bu hafta evrenin sınadığı öne sürülen 3 burç...

Koç burçları için hafta biraz yavaş ilerleyebilir. Neptün ve ardından Satürn'ün geri hareketi nedeniyle günlük planlarda aksaklıklar yaşanabileceği belirtiliyor.

Özellikle aile içinde yanlış anlaşılmaların yaşanabileceği bu dönemde, aynı anda birçok işle uğraşmak yerine tek bir konuya odaklanılması tavsiye ediliyor.

Resmi evraklar, sözleşmeler ve önemli belgelerin birkaç kez kontrol edilmesi önerilirken, eleştirel tavırlardan uzak durmanın olası tartışmaların önüne geçebileceği ifade ediliyor.

Yengeç burçları bu hafta kendilerini sorgulama eğiliminde olabilir. Düşük enerji, kararsızlık ve geçmişte alınan kararları yeniden düşünme isteği ön plana çıkabilir.

Uzmanlara göre bu süreçte gelen mesajlara veya yapılan konuşmalara ani tepki vermemek büyük önem taşıyor. Özellikle e-posta ve mesajlara cevap vermeden önce kısa bir süre beklemek, olası yanlış anlaşılmaları önleyebilir.

Geçmişte yaşanan tartışmaları yeniden gündeme getirmek yerine geleceğe odaklanmanın daha faydalı olacağı belirtiliyor. Bu hafta kişisel bakım ve dinlenmeye zaman ayırmanın da önemli olduğu vurgulanıyor.

Oğlak burçlarını ise yoğun tempo nedeniyle hem zihinsel hem de fiziksel yorgunluk bekleyebilir.

İlişkilerde iletişim sorunlarının yaşanabileceği bu dönemde, her tartışmayı kazanma isteğinin gereksiz gerginliklere neden olabileceği ifade ediliyor.

Astrologlar, kanıt olmadan olumsuz senaryolar üretmekten kaçınılmasını ve özellikle iş yükünün iyi planlanmasını öneriyor.

Ayrıca sağlığa daha fazla özen gösterilmesi, düzenli dinlenilmesi ve aşırı çalışmaktan kaçınılmasının bu haftayı daha rahat atlatmaya yardımcı olabileceği belirtiliyor.

Not: Burç yorumları astrolojik değerlendirmelere dayanır ve bilimsel olarak kanıtlanmış öngörüler değildir.