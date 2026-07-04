Tatilde kabusu yaşadı! Önce önemsemedi sonra tanınmaz hale geldi

İngiltere'de yaşayan Phoenix McPike'ın Yunanistan tatili, ikinci günde fark ettiği küçük bir şişlikle kabusa dönüştü. İlk başta yorgunluk ya da güneş yanığı sandığı belirti, ertesi gün gözünü neredeyse tamamen kapatan ve yüzüne yayılan enfeksiyona dönüştü.

BAŞTA ÖNEMSEMEDİ

Tatilinin ikinci gününde sol gözünün altında oluşan şişliği önemsemeyen McPike, ertesi sabah uyandığında gözünün büyük ölçüde kapandığını ve yüzünde kırmızı lekeler oluştuğunu gördü. Durumun ciddiyetini fark eden genç kadın, otel görevlilerinin yönlendirmesiyle önce eczaneye, ardından hastaneye kaldırıldı.

ENFEKSİYON GİTTİKÇE İLERLEDİ

İlk değerlendirmelerde doktorlar, rahatsızlığın sivrisinek ısırığına bağlı gelişen bir reaksiyon ya da alerji olabileceğini düşündü. Ancak uygulanan tedavilere rağmen enfeksiyon ilerlemeye devam etti.

LENG DÜĞÜMLERİNE KADAR YAYILDI

Yapılan tetkiklerde enfeksiyonun yanağına, çenesine, kulağına, göğsüne, dudağına, sinüslerine ve lenf düğümlerine kadar yayıldığı belirlendi. Sağlık durumu nedeniyle doktorlar genç kadına uçuş izni vermedi ve McPike yaklaşık dokuz gün boyunca Yunanistan'da hastanede tedavi gördü.

TAKMA KİRPİKLERDEN DOLAYI OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Enfeksiyonun kesin nedeni ise uzun süre belirlenemedi. Sosyal medyada bazı kullanıcılar rahatsızlığın takma kirpiklerden kaynaklandığını öne sürse de McPike, kirpiklerini çıkarmasına rağmen enfeksiyonun ilerlemeyi sürdürdüğünü, doktorların da bu ihtimali doğrulamadığını ifade etti.

Yoğun tedavinin ardından sağlık durumu düzelmeye başlayan genç kadın ülkesine dönebildi. Yaşadığı olayın Yunanistan'la bağlantılı olmadığını vurgulayan McPike, "Bu herkesin, her yerde başına gelebilecek talihsiz bir olaydı." ifadelerini kullandı.