Bu belirtiler varsa dikkat: Kansere yakalanma olasılığınız iki kat daha fazla

Meme kanseri hakkında yapılan yeni bir araştırmadan dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. İyi huylu meme hastalıkları olan kadınların, diğer kadınlara göre daha fazla meme kanseri riski taşıdığı ortaya çıktı. Göğüslerinde 'zararsız' yumrular ve şişlikler teşhisi konan kadınların kansere yakalanma olasılığı neredeyse iki kat daha fazla. Araştırmacılar, bu sonuçlardan sonra, göğüste iyi huylu kist ve diğer hastalıkları meme kanseri belirtileri arasına alınması gerektiği tavsiyesinde bulundu.

ANORMALLİKLER GELİŞTİRMEYE DAHA YATKIN

Araştırmacılar, meme dokusundaki kistler ve diğer kanserli olmayan değişiklikler gibi iyi huylu meme hastalıklarının, anormallikler geliştirmeye daha yatkın olan kadınları öne çıkardığına inanıyor. Semptomlar bir uyarı işareti olarak görülmeli ve ailede meme kanseri öyküsü gibi diğer risk faktörlerine sahip olanlara daha düzenli tarama önerilmelidir.

1 MİLYONA YAKIN KADIN İZLENDİ

Çalışma, 1996 ile 2015 yılları arasında en az bir kez meme taramasına katılan, yaşları 50 ila 69 arasında değişen yaklaşık 800.000 İspanyol kadını kapsıyordu.

2017 yılına kadar 17.827 kadına iyi huylu meme hastalığı teşhisi kondu ve 11.708 kadına meme kanseri teşhisi kondu. İyi huylu meme hastalığı olanlarda, her 1000 kişiden yaklaşık 25'ine daha sonra meme kanseri teşhisi kondu, bu durumda meme kanseri olmayan her 1000 kişiden 15'i. Barselona'daki Avrupa Meme Kanseri Konferansı'nda sunulacak olan bulgulara göre, yaştan bağımsız olarak kadınlarda artan risk bulundu ve risk en az 20 yıl devam etti.



