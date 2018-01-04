KADIN

Bu belirtileri görmezden gelmeyin!

Bu belirtileri görmezden gelmeyin!

Dünyada her 2 dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri olarak da bilinen Serviks Kanseri tüm dünyadaki kadınları etkileyen önde gelen kanserlerden biri. Bu tür kanserleri saptamak zor ama 10 uyarı işaretini bilmekte fayda var.

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir 3 saat önce

Rahim ağzı kanserinin 10 belirtisi!

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İşte görmezden gelinmemesi gereken uyarı işaretleri

Rahim ağzı kanserinin başladığı nokta rahmi ve döl yolunu (vajina) ile birbirine bağlayan serviks kısmıdır. Kanserli hücrelerin bu bölgede çoğalıp türemesi sonucu serviks kanseri yani diğer adı ile rahim ağzı kanseri meydana gelir. Serviks kanserini özellikle erken evrede olduğu zaman belirlemek oldukça zordur. Cinsel olarak aktif olmaya başlayan kadınların hepsi servikal kanser riski altındadır. Birden çok kişiyle ilişkiye girme, korumasız seks, aşırı kilo, zayıf bağışıklık, çoklu gebelik, genç yaşta gebelik ve sigara içilmesi de servikal kansere yol açabilen faktörler arasında yer alıyor. Servikal kanser erken evrede herhangi bir belirti göstermez, ancak mesaneye, karaciğere, bağırsağa ve ciğerlere ulaştıktan sonra belirtiler daha belirgin bir hale gelmeye başlar. Smear testi ve rahim ağzı kanseri aşısı olarak bilinen HPV aşıları yaptırmak kanseri önlemenin yanı sıra tedavi edebilir. Üreme organlarını etkileyen semptomlar gördüğünüzde vakit kaybetmeden doktorunuza danışmalısınız.
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Vajinadaki anormal kanamalar

Vajinal kanamanın düzenli görülmesi servikal kanser belirtisi olabilir. Ancak hormonal dengesizlik, pelvik inflamatuar hastalık ve pelvikte görülen bir enfeksiyondan da kaynaklanabilir. Bu kanser yakınındaki dokulara yayılır. Hastalık ilerledikçe, kanamaya neden olacak kolaylıkla kopan yeni, anaormal kılcal damarlar oluşturabilir. Bu kanama menstrüel dönemler arasında, cinsel ilişkiden sonra menopozdan sonra ve hatta pelvik muayene sonrasında bile ortaya çıkabilir.
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Olağandışı vajinal akıntı

Az miktarda ve kokusuz akıntı normaldir. Ancak kokulu ve kanla karışık yoğun bir akıntı yaşıyorsanız enfeksiyon ya da rahim ağzı kanseri riski taşıyor olabilirsiniz. Mutlaka doktorunuza danışmalısınız.
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Cinsel ilişki sırasında tuhaf ağrı

Ağrılı bir ilişki yaşamak servikal kanserin bir başka uyarı işaretidir. Ağrıya yğun ve kokulu bir vajinal akıntı da eşlik ediyorsa bu servikal kanserin ileri bir evrede olduğunu gösterebilir. B belirtilen cinsel yolla bulaşan başka bir hastalığın semptomu olabilir. Ancak böyle bir ağrı göz ardı edilmemeli, hemen serviks muayenesi yapılmalıdır.
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Pelvik ağrısı

Kadınların pelvik bölgede ağrı hissetmeleri yaygın bir durumdur. Kramplar ve ağrılar menstruasyon döngüsünün bir parçası olarak görülebilir. Ancak pelvisinizde baskı ve daha sık bir ağrı hissederseniz doktora görünmelisiniz.
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İdrar yaparken görülen rahatsızlık

Vajinal mantar enfeksiyonu, mesane problemi, idrara çıkarken rahatsızlık hissi duyarsanız bu servikal kanserin en nadir görülen belirtileri arasında sayılabilir.
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Ağır ve uzun regl dönemleri

Daha ağır ve uzun menstrüel dönem servikal kanserin seyrek bulgularıdır. Hijyenik pedlerin 2 saatte bir değiştirilmesi söylenir Ancak kanamalarınız her zamankinden daha yoğunsa doktorunuza danışmalısınız. Kanamanın yoğunluğu hormonal dengesizlik, polip, karaciğer ya da böbrek rahatsızlıkları da olabilir.
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Sık idrara çıkma

Çok sık idrara çıkma gebe kadınlar ve sıvı alımını artıranlar arasında yaygındır. Hayatınızda böyle değişiklikler yoksa ve idrar yaparken kanama yaşıyorsanız doktorunuza danışmalısınız.
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Açıklanamayan kilo kaybı

Herhangi bir kanser türü de kanser hastalarının kilo vermesine neden olur. Bağışıklık sistemi, kanserle savaşmak için çok çalıştığı için kilo verilmesine neden oluyor.
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Sürekli yorgunluk

Dinlenmenize rağmen kendinizi sürekli yorgun ve tüm enerjinizi kaybetmiş hissediyorsanız bu ciddi bir sağlık sorununun işareti olabilir.
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Bacak ağrısı

Bunlar serviks kanserinin en önemli uyarı işaretlerinden sadece bazıları. 20-30 yaş arasındaki kaınlar her üç yıl, 30 ila 65 yaş arasındaki kadınlar 3 ila 5 yılda bir test yaptırmalıdır.
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