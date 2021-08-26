Bu belirtileri kimse bilmiyor! Kalıplaşan hamilelik belirtilerini unutun

Aile kurmak toplumsal kalıplar içinde herkesin yerine getirmesi gereken bir sorumluluk olarak düşünülür. Herkes ruh eşini arayarak mutlu bir ailenin parçası olmanın hayalini kurar. Mutlu aile tablosunu pek çok kişi için çocuk tamamlar. Peki hamilelik süreci hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? İşte daha önce duymadığınız hamilelik belirtileri...

ET BENLERİ

Et benleri, hormon seviyesindeki değişiklikler veya kilo alımı nedeniyle hamilelik sırasında sayıca artabilir. Hatta vücudun herhangi bir bölgesinde var olan et benleri büyüyebilir. Bu benler genellikle doğumdan sonra kaybolur.

AĞIZ SULANMASI

Ptyalism gravidarum olarak da bilinen aşırı tükürük, mide bulantısı ve kusma ile eşleşir . Bunun neden olduğu bilinmiyor , ancak bazı hamile kadınların aşırı tükürüğü kontrol etmek için kağıt bardaklara veya kağıt mendillere ihtiyacı var.

METAL TADI

Hamileliğin başlarında yiyeceklerin tadı ekşi ya da metalik olarak algılanabilir. Asitli yiyecekler tüketmek, dişleri tuz veya kabartma tozu ile fırçalamak bu metalik tadın yok olmasına yardımcı olur.

DİŞ ETLERİNDEKİ AĞRI

Hormon seviyesindeki değişiklikler hamilelik sırasında diş eti iltihabı olarak bilinen ağrılı ve kanamalı bir hastalığa neden olabilir. Yapılan araştırmalar hamileliğin ilerleyen aylarında bu belirtilerin ortadan kalktığını söylüyor. Ancak ağrıyı hafifletmek için nazik bir şekilde dişlerinizi fırçalayabilirsiniz.

BURUN AKINTISI

Hamilelik sırasında kadınların %20’si hapşırma ve burun akıntısı gibi sorunlar yaşayabilir. Bu semptomlar geçicidir. Düzenli egzersiz, nemlendirici ve burun spreyleri sorunun çözümünü sağlar.

NEFES DARLIĞI

Hamileliğin erken evrelerinde hormon seviyelerindeki değişiklikler nefes darlığına neden olabilir. Hamilelik sırasında solunumunuzu artırmak için, duruş pratiği ve nefes egzersizleri yapabilirsiniz.

TAŞ VE SABUN AŞERME

Bazı hamilelerin mısır nişastası, pişmemiş pirinç, tebeşir, sabun veya metal gibi ürünleri aşerdiği biliniyor. Bu aşerme gıda dışı ürünlerin tüketilmesi anlamına gelen pika olarak biliniyor. Pika durumunu yaşamanız halinde hemen doktorunuza danışmayı unutmayın.



