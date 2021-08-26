KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Anne Çocuk
  4. Bu belirtileri kimse bilmiyor! Kalıplaşan hamilelik belirtilerini unutun

Bu belirtileri kimse bilmiyor! Kalıplaşan hamilelik belirtilerini unutun

26.08.2021 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamilelik sırasında insan vücudu birçok fiziksel, duygusal ve psikolojik değişime uğrar. Hamilelik tatlı bir heyecanla birlikte aslında oldukça zor geçen bir süreçtir. Bilinen hamilelik belirtilerinin yanında kadınlar fark etmese dahi ani ve beklenmedik değişiklikler yaşayabilirler. Sizler için hamilelik belirtisi olduğu düşünülmeyen semptomları araştırdık.

Bu belirtileri kimse bilmiyor! Kalıplaşan hamilelik belirtilerini unutun

Aile kurmak toplumsal kalıplar içinde herkesin yerine getirmesi gereken bir sorumluluk olarak düşünülür. Herkes ruh eşini arayarak mutlu bir ailenin parçası olmanın hayalini kurar. Mutlu aile tablosunu pek çok kişi için çocuk tamamlar. Peki hamilelik süreci hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? İşte daha önce duymadığınız hamilelik belirtileri...

ET BENLERİ

Et benleri, hormon seviyesindeki değişiklikler veya kilo alımı nedeniyle hamilelik sırasında sayıca artabilir. Hatta vücudun herhangi bir bölgesinde var olan et benleri büyüyebilir. Bu benler genellikle doğumdan sonra kaybolur.

AĞIZ SULANMASI

Ptyalism gravidarum olarak da bilinen aşırı tükürük, mide bulantısı ve kusma ile eşleşir . Bunun neden olduğu bilinmiyor , ancak bazı hamile kadınların aşırı tükürüğü kontrol etmek için kağıt bardaklara veya kağıt mendillere ihtiyacı var.

METAL TADI

Hamileliğin başlarında yiyeceklerin tadı ekşi ya da metalik olarak algılanabilir. Asitli yiyecekler tüketmek, dişleri tuz veya kabartma tozu ile fırçalamak bu metalik tadın yok olmasına yardımcı olur.

Antik Mısır döneminde uygulanan şaşırtıcı hamilelik testi yolculuğu! Günümüzün modern testlerine ilham olduAntik Mısır döneminde uygulanan şaşırtıcı hamilelik testi yolculuğu! Günümüzün modern testlerine ilham oldu

DİŞ ETLERİNDEKİ AĞRI

Hormon seviyesindeki değişiklikler hamilelik sırasında diş eti iltihabı olarak bilinen ağrılı ve kanamalı bir hastalığa neden olabilir. Yapılan araştırmalar hamileliğin ilerleyen aylarında bu belirtilerin ortadan kalktığını söylüyor. Ancak ağrıyı hafifletmek için nazik bir şekilde dişlerinizi fırçalayabilirsiniz.

BURUN AKINTISI

Hamilelik sırasında kadınların %20’si hapşırma ve burun akıntısı gibi sorunlar yaşayabilir. Bu semptomlar geçicidir. Düzenli egzersiz, nemlendirici ve burun spreyleri sorunun çözümünü sağlar.

NEFES DARLIĞI

Hamileliğin erken evrelerinde hormon seviyelerindeki değişiklikler nefes darlığına neden olabilir. Hamilelik sırasında solunumunuzu artırmak için, duruş pratiği ve nefes egzersizleri yapabilirsiniz.

TAŞ VE SABUN AŞERME

Bazı hamilelerin mısır nişastası, pişmemiş pirinç, tebeşir, sabun veya metal gibi ürünleri aşerdiği biliniyor. Bu aşerme gıda dışı ürünlerin tüketilmesi anlamına gelen pika olarak biliniyor. Pika durumunu yaşamanız halinde hemen doktorunuza danışmayı unutmayın.

Hamilelikte orgazm erken doğuma neden olabilir mi?Hamilelikte orgazm erken doğuma neden olabilir mi?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beyaz saçlar sorun olmaktan çıktı! Saç beyazlamasına doğal çözüm önerileriBeyaz saçlar sorun olmaktan çıktı! Saç beyazlamasına doğal çözüm önerileri
Annesi balkondan attı sandılar ama... Gerçek bambaşka çıktı! Annesi balkondan attı sandılar ama... Gerçek bambaşka çıktı!
Bebeğinizi güneşten koruyacak 7 kuralBebeğinizi güneşten koruyacak 7 kural
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü sunucu, kırbaçlı çıplak erkeklerle video çeken Defne Samyeli'ye ateş püskürdü

Ünlü sunucu, kırbaçlı çıplak erkeklerle video çeken Defne Samyeli'ye ateş püskürdü

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı yeni imajıyla şaşırttı!

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı yeni imajıyla şaşırttı!

Ablası güzelliğiyle nefes kesti! "Sarışın Tuvana"

Ablası güzelliğiyle nefes kesti! "Sarışın Tuvana"

Bikini bölgesine dövme yaptırıp paylaştı

Bikini bölgesine dövme yaptırıp paylaştı

Tarikat kisvesi altındaki bu oluşumdan...

Tarikat kisvesi altındaki bu oluşumdan...

İlişkilerde yaralayıcı olaylar yaşanabilir!

İlişkilerde yaralayıcı olaylar yaşanabilir!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Artık çok kolay! Bu yöntemle birkaç dakikada sürebilirsiniz

Artık çok kolay! Bu yöntemle birkaç dakikada sürebilirsiniz

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bugün yeni kazanç yolları keşfedebilirsiniz!

Bugün yeni kazanç yolları keşfedebilirsiniz!

Maddi konularda değişikliğe hazır olun

Maddi konularda değişikliğe hazır olun

Bugün sizleri neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Bugün sizleri neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.