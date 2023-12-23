Bu belirtileri yaşıyorsanız D vitamininiz eksik olabilir! Vakit kaybetmeden önlem alın

Güneş ışınlarından doğal olarak elde edilen D vitamini, sağlıklı bir vücut için oldukça önemlidir. Ancak, birçok insan bu önemli vitaminin eksikliğini yaşıyor olabilir. Eğer sürekli halsizlik, kemik ağrıları, düşük enerji seviyeleri gibi belirtiler yaşıyorsanız, vücudunuz size D vitamini eksikliği sinyalleri veriyor olabilir. Bu belirtileri fark etmek ve eksikliği gidermek önemlidir çünkü D vitamini, genel sağlık ve bağışıklık sistemi üzerinde büyük etkilere sahiptir. Eğer siz de bu belirtileri yaşıyorsanız, uzman bir doktora danışarak ve gerekli testleri yaptırarak eksikliği gidermek için önlemler alabilirsiniz.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN 5 GÖSTERGESİ

1) İlk kalktığınızda kaslarınız sanki dün antrenman yaptınız gibi hissediyorsa.

2) Sabah kalktığınızda özellikle ilk bir kaç adımda ayaklarınızın altı, topuklarınız ağrıyorsa.

3) Boynunuz ve sırtınız ağrıyor, tutuluyorsa ve masaj yapma ihtiyacı hissediyorsanız.

4) Kronik sırt ağrılarınız varsa.

5) Yumruk yapmakta zorlanıyorsanız.

D VİTAMİNİ DEPOSU GIDALAR

D vitamini içeren besinler ile kış aylarında eksilen D vitamini ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. D vitamini alabileceğiniz besinlerin başında süt, ayran, kefir, peynir, yoğurt gibi süt ve süt ürünleri gelir. Balık yağı, somon, ton balığı gibi balık türleri, mantar, maydanoz, ısırgan otu, tatlı patates gibi sebzeler ve yumurta sarısı başlıca D vitamini besinleri arasında sıralanabilir.

Doğal yapısında D vitamini olan besinler oldukça sınırlıdır. Dolayısıyla doğal D vitamini kaynağı olan besinlerden yardım alınabilir. Bir uzman ile görüştükten sonra vücudunuz ihtiyacına göre D vitamin takviyesi de gerekebilir.



